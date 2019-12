In Berlin mussten sich Geitner und Ken Andre Olimb (in Gelb) am Donnerstagabend geschlagen geben.

1:3 in Berlin! Düsseldorfer EG steckt in kleiner Krise fest

Berlin. In der Deutschen Eishockey Liga musste sich die Düsseldorfer EG am Donnerstagabend bei den Eisbären Berlin mit 1:3 geschlagen geben.

1:3 in Berlin! Düsseldorfer EG steckt in kleiner Krise fest

In den vergangenen Wochen waren die Eishockey-Cracks der Düsseldorfer EG ein wenig vom erfolgreichen Weg der Startphase abgekommen. Doch es gibt Phasen innerhalb einer Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), in denen ein schnödes Vorrundenspiel 26 wie jenes gestern Abend und der Mercedes-Benz-Arena am Berliner Ostbahnhof wieder den rechten Weg hätte weisen können. Beim siebenmaligen Meister EHC Eisbären sah es 40 Spielminuten lang genau danach aus. Doch dann verlor das Team von Trainer Harold Kreis den Faden und vor immerhin 10.126 Zuschauern letztlich auch das Spiel: 1:2 (1:0, 0:0, 0:2). Damit droht Düsseldorf in der Tabelle am Freitagabend der Rutsch auf Rang neun, wenn Nürnberg in Ingolstadt punkten kann.

Sportleiter Mondt mit Kritik

Nach zuletzt 16 Gegentoren in drei DEL-Spielen hatten sich die Eisbären eigentlich vorgenommen, defensiv wieder besser auszusehen. Dieses Vorhaben pulverisierte Luke Adam nach nur 71 Spielsekunden. Der DEG-Kanadier aus Neufundland genoss beim Solotreffer per Rückhandheber frei vor Torsteher Sebastian Dahm ungeahnte Zeit, sich den Puck zurechtzustellen.

Die Gäste lieferten mit der Führung im Rücken eine verbesserte Leistung im Startdrittel ab. Die Eisbären hatten nur wenige gute Ausgleichsmöglichkeiten. Das freute auch den Sportlichen Leiter Niki Mondt: „Zuletzt haben wir nicht nur zu wenig Punkte geholt, wir haben auch schlecht gespielt.“

Da war die rot-gelbe Welt noch in Ordnung: Luke Adam bejubelt sein 1:0 an der Bande. Foto: Birgit HÄfner

Im zweiten Durchgang stellte dann vor allem die Defensive unter Beweis, dass sie es noch drauf hat. Die Eisbären legten mehr Laufbereitschaft an den Tag, drängten die DEG oft in die eigene Zone. Doch Rot-Gelb ließ dem Ex-Meister zunächst nicht allzu viele Möglichkeiten. 15:3 Torschüsse sprachen zwar für Berliner Dominanz. Doch DEG-Torhüter Mathias Niederberger meisterte im Verbund mit seinen Vorderleuten die Druckphasen recht souverän.

Eine Glanztat musste allerdings her. Gegen Nationalspieler Marcel Noebels parierte Niederberger in der ersten von zwei Unterzahl-Spielen. Auf der Gegenseite vermochte allein Alexander Barta, der nach der Partie „zu viel Passivität in den zweiten 30 Minuten“ kritisierte, per Konter zweimal Eisbären-Schlussmann Sebastian Dahm zu prüfen.

Ein Passfehler von Rechtsaußen Reid Gardiner in der neutralen Zone leitete dann den Berliner Ausgleich und die Spielwende im letzten Drittel ein. James Sheppard lud nach einem Pföderl-Zuspiel unhaltbar für Keeper Niederberger durch. Die DEG verlor ihre Linie, die Eisbären schnappten nun zu – in der dritten Überzahl. Jensens Beinstellen bestrafte der 100-Kilo-Kanadier Sheppard per Abstauber mit seinem achten Saisontreffer.

Und die DEG? Hatte durch Verteidiger Marc-Anthony Zanetti noch eine große Ausgleichschance, kassierte aber im direkten Gegenzug durch Sololäufer Maxim Lapierre den endgültigen K. o.

Weiter geht es für Rot-Gelb nach einem spielfreien Sonntag erst am Mittwoch (19.30 Uhr). Dann gastiert Bremerhaven im Dome.

Das Spiel in der Statistik:

Eisbären Berlin - DEG3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Berlin: Dahm – Hördler, Wissmann; Kettemer, McKiernan; Braun, Müller – Rankel, Lapierre, Ferraro; Noebels, Sheppard, Pföderl; Aubry, Olver, Ortega; Labrie, Streu, Dietz.

DEG: M. Niederberger – Huss, Jensen; Urbom, Ebner; Zanetti, Johannesen – Kammerer, Barta, Gardiner; Adam, Olimb, Flaake; Jahnke, Svensson, Bukarts; L. Niederberger, Buzas, Geitner.

Tore: 0:1 (1:11) Adam (Johannesen), 1:1 (43:15) Sheppard (Pföderl, Noebels), 2:1 (48:49) Sheppard (5-4/McKiernan), 3:1 (55:46) Lapierre (Aubry).

Schiedsrichter: Piechaczek/Reneau (Landsberg/Kansas City).

Zuschauer: 10.126.

Strafminuten: Eisbären 4, DEG 6.