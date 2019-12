Düsseldorf. In der Verlängerung setzte sich die Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga mit 3:2 gegen Fischtown Pinguins Bremerhaven durch.

3:2! Luke Adam lässt Düsseldorfer EG in Verlängerung jubeln

Das waren zwei wichtige Punkte gegen den Liga-Frust bei der Düsseldorfer EG, der durch sechs Niederlagen in acht Spielen aufgebaut worden war. Luke Adam sicherte den Gastgebern in der Verlängerung mit einem Überzahltor das 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) über kampfstarke Fischtown Pinguins Bremerhaven. Das Team von Trainer Harold Kreis baute den Vorsprung auf Rang elf auf immerhin sechs Zähler wieder aus, weil Augsburg nach einem 3:0 gegen Ingolstadt noch in der Verlängerung mit 3:4 verlor.

Im flotten ersten Drittel gestern Abend hätte es eigentlich höher als nur 1:0 für die DEG heißen müssen. Der Treffer war von Center Victor Svensson per Bauerntrick schön vorbereitet worden, Charlie Jahnke staubte im Verbund mit Rihards Bukarts ab. Jahnkes Schläger war dabei ein Tick schneller an der Scheibe als jener des Block-Kollegen.

Durfte am Ende für die DEG jubeln, wie hier zuletzt in Berlin: Luke Adam. Foto: Birgit Haefner / FFS

Der Lette Bukarts hatte es anschließend bei drei Großchancen zum Ende des ersten und bis Mitte des zweiten Drittels nahezu allein auf dem Stock, einen zweiten Treffer für Rot-Gelb aufs Board zu bringen. Dreimal hatte allerdings Gäste-Torsteher Kristers Gudlevskis etwas dagegen. Bukarts Landsmann erwischte einen starken Abend und brachte die DEG vor allem im Mitteldrittel zur Verzweiflung.

Dazu kam noch eine vierminütige Überzahl für die Düsseldorfer, als Ross Mauermann per hohem Stock Marc-Anthony Zanetti an der Nase gekratzt hatte. Anstatt bei dieser günstigen Gelegenheit auf 2:0 zu stellen, hieß es im Konter plötzlich 1:1. Ein verunglückter Rückhandpass von Luke Adam in der Fischtown-Zone brachte Cory Quirk in die eilige Vorwärtsfahrt. Nach einem Doppelpass mit Stanislav Dietz direkt vor dem DEG-Torraum vollstreckte der US-Flitzer die Scheibe trocken und schmerzlos in der kurzen rechten Torecke.

Ebners Tor von der Blauen Linie

Auch beim 1:2 knapp sieben Minuten später war DEG-Keeper Mathias Niederberger machtlos. In Überzahl zielte Alexander Friesen halbhoch ins rechte Toreck. Der leicht verdeckte Schlagschuss aus dem Bullykreis stellte den Spielverlauf ein wenig auf den Kopf. Im Mitteldrittel hatten sich die Gastgeber noch mehr Schüsse genehmigt – aber nichts getroffen.

Das Schussglück erzwang dann DEG-Nationalspieler Bernhard Ebner nach 21 Sekunden des Schlussabschnitts. Von der Blauen Linie flog der Puck an Freund und Feind vorbei ins Ziel: 2:2, immerhin! Beide Teams suchten danach einsatzfreudig und für die 5320 Zuschauer durchaus attraktiv den Weg zum Drei-Punkte-Sieg. Ohne Erfolg.

In der Verlängerung hatte die DEG den Vorteil, nach einer Strafe gegen Alexander Friesen fast zwei Minuten in Überzahl agieren zu dürfen. Diesmal machte sich der Vorteil auch bezahlt. Bukarts legte die Scheibe mustergültig auf den sofort abdrückenden Luke Adam: 3:2!

So haben sie gespielt

Düsseldorfer EG – Fischtown Pinguins Bremerhaven3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) n.V.

DEG: M. Niederberger – Urbom, Ebner; Huss, Jensen; Zanetti, Johannesen; Geitner – Adam, Olimb, Flaake; Kammerer, Barta, Gardiner; Jahnke, Svensson, Bukarts; L. Niederberger, Buzas, Eder.

Bremerhaven: Gudlevskis – Fortunus, Espeland; Alber, Moore; Dietz, Horschel – Feser, Friesen, Uhrer; Verlic, Zengerle, Urbas; Mauermann, Quirk, Hooton; Sykora, McMillan, Hilbrich.

Tore: 1:0 (13:13) Jahnke (Svensson, Bukarts), 1:1 (29:38) Quirk (Dietz/4-5-Unterzahl), 1:2 (36:33) Friesen (Urbas/5-4-Überzahl), 2:2 (40:39) Ebner (Adam, Olimb), 3:2 (61:47) Adam (Olimb, Bukarts/4-3).

Schiedsrichter: Rohatsch/Reneau (Prien am Chiemsee/Kansas City, USA).

Zuschauer: 5320.

Strafminuten: DEG 4, Bremerhaven 8.

So geht es weiter: Krefeld Pinguine - DEG (Fr., 19.30 Uhr).