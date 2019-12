Düsseldorf. Mit 4:3 gewann die DEG in einem zeitweise mauen, zwischenzeitlich dann aber doch mitreißenden Derby bei den Pinguinen in Krefeld.

DEG kehrt mit drei Punkten aus Krefeld zurück

Im 111. Straßenbahn-Derby in der Deutschen Eishockey-Liga behielt die Düsseldorfer EG die Oberhand. Die Mannschaft von Trainer Harold Kreis gewann bei den Krefeld Pinguinen mit 4:3 (1:1, 3:1, 0:1) und scheint gerüstet für den Auftritt des Tabellenführers aus München am Sonntag (16.30 Uhr) in Düsseldorf.

Bei den Gastgebern hatte Interimstrainer Pierre Beaulieu vor zwei Partien das Kommando übernommen und mit dem unglücklichen 3:4 nach Penaltyschießen gegen die Straubing Tigers, vor allem aber beim 5:1-Sieg in Berlin scheinbar für frischen Wind bei den Pinguinen gesorgt.

Die Krefelder hatten einen Tag mehr Pause als die Düsseldorfer und deren 3:2 nach Verlängerung am Mittwoch gegen Bremerhaven. Trotzdem wirkte die DEG vom ersten Bully an bissiger und belohnte sich früh. Alexander Barta behielt hinter dem Tor die Übersicht und fand mit einem überragenden Rückhand-Zuspiel Jerome Flaake, der zum 1:0 netzte (7.).

Und die Gäste blieben am Drücker, stellten das aktivere Team und durften dennoch nicht mit einer Führung in die Kabine. Justin Hodgman fälschte 56 Sekunden vor der Sirene den Schuss von der Blauen Linie von Phillip Bruggisser zum 1:1-Ausgleich für die Krefelder ab

„Der Ausgleich ist ärgerlich. Aber wir können mit dem Spiel bislang zufrieden sein und müssen so weitermachen“, forderte Torschütze Flaake in der ersten Drittelpause.

Sein Wunsch wurde zunächst nicht erfüllt, im Derby steckte wenig Derby. Bis auf einen Pfostentreffer gab es kaum Torszenen – bis Leon Niederberger für die erneute Führung der Düsseldorfer sorgte. Durch die Beine von Goalie Rynnas traf er zum 2:1 (31.).

Das war der Startschuss für eine ganz wilde Phase, in der die Gäste nachlegten. Nach guter Vorarbeit von Barta knallte Reid Gardiner den Puck zum 3:1 in den Winkel (33.). Und trotz eines bereits leicht verschobenen Tores zählte auch noch das 4:1 durch Bernhard Ebner, in Unterzahl vollendete er einen stark vorgetragenen Konter (34.). Olimb hatte mit viel Übersicht vorgelegt.

William Besse mit dem 2:4 in Überzahl (35.) für Krefeld dämpfte die plötzlich ausgebrochene Euphorie der mitgereisten Düsseldorfer Fans.

Richtig spannend wurde es nach dem 3:4 durch Philip Riefers (50.). Ein Treffer, der sich nicht gerade angedeutet hatte. Trotzdem versuchten die Krefelder nun natürlich noch einmal alles, in den letzten 80 Sekunden auch noch ohne Torwart. Doch es blieb beim letztlich verdienten Derby-Erfolg für die Düsseldorfer.

Krefelder EV – DEG3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

KEV: Rynnas – Bruggisser, Trivellato; Besse, Costello, Pietta; Riefers, Noonan; Schymainski, Braun, Hodgman; Schmitz, Ankert; Saponari, Lagacé, Welsh; Kuhnekath, Postel, Ewanyk.

DEG: M. Niederberger – Urbom, Ebner; Adam, Flaake, Olimb; Huss, Jensen; Kammerer, Gardiner, Barta; Zanetti, Johannsen; Jahnke, Bukarts, Svensson; Geitner; L. Niederberger, Eder, Buzas.

Tore: 0:1 (6:12) Flake (Barta, Mammerer), 1:1 (19:04) Hodgman (Bruggisser, Braun), 1:2 (30:22) L. Niederberger (Eder), 1:3 (32:25) Gardiner (Barta, M. Niederberger), 1:4 (33:55) Ebner (4:5-UZ, Olimb), 2:4 (35:00) Noonan (5:4-ÜZ, Pietta, Bruggisser), 3:4 (49:25) Riefers.

Strafminuten: KEV: 2; DEG: 4 .

So geht es weiter: DEG – EHC München (So., 16.30 Uhr).