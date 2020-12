Essen/Düsseldorf In der 2. Runde des DFB-Pokals hat Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf Dienstagabend bei Regionalligist RW Essen mit 2:3 verloren.

Fortuna Düsseldorf und Gegner aus der Fußball-Regionalliga im DFB-Pokal, das ist im Corona-Jahr 2020 eine überaus ungute Kombination. Auf das blamable Viertelfinal-Aus im Frühjahr beim 1. FC Saarbrücken folgte am Dienstagabend für den Bundesliga-Absteiger ein erneuter sportlicher Tiefschlag. Beim Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen kassierte das Team von Trainer Uwe Rösler eine letztlich verdiente 2:3 (1:2)-Niederlage. Damit war nach zuletzt vier Zweitliga-Siegen in Serie nicht unbedingt zu rechnen. Zwischen den Pfosten hatte Trainer Uwe Rösler vor dem Anpfiff auf Raphael Wolf gesetzt, der nach seinem Einsatz gegen den VfL Osnabrück (3:0) in der Zweiten Liga ja zuletzt beim 3:0-Sieg über den FC St. Pauli pausiert hatte. Schon nach einer Viertelstunde erwies sich der Personalwechsel von Florian Kastenmeier zu Wolf zumindest mal als unglücklich.

Edgar Prib vergibt Großchance zum 1:0

Der Torsteher hatte beim 0:1 seine Aktien im Spiel. RWE-Torjäger Simon Engelmann, der schon beim Erstrundensieg über Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld für das 1:0-Siegtor erzielt hatte, bekam nach einem leichten Fehler von Adam Bodzek im Mittelfeld plötzlich in Schussposition vor dem Fortuna-Gestänge. Aus halblinker Position schien Engelmann nicht die besten Karten zu haben. Doch sein Flachschuss rutsche Torsteher Wolf irgendwie durch die Beine ins Netz.

Dabei hätten die Düsseldorfer ihrerseits schon nach drei Minuten führen müssen. Doch Edgar Prib war nach einer Hereingabe von Jean Zimmer im Essener Fünfmeterraum zu überrascht, dass ihm der Ball plötzlich und vor allem ungedeckt vor die Schuhe fiel.

Rouwen Hennings vollstreckt per Flachschuss

Vor und nach dem 0:1 bestimmten die auf sechs Positionen veränderten Fortunen das Geschehen. Durchaus folgerichtig fiel auch der Ausgleich. Rouwen Hennings fackelte nach einer weiten Prib-Flanke nicht lange, vollstreckte mit dem starken linken Fuß im RWE-Strafraum flach in die rechte Ecke zum 1:1.

Natürlich verdient, aber nicht von langer Dauer. Marco Kehl-Gomez köpfte nur drei Minuten nach dem Ausgleich eine weite Flanke von Daniel Heber frei vor Keeper Wolf zum 2:1 in die Maschen. Ob sich der Abwehrrecke dabei per Griff ins Gesicht von Jean Zimmer regelwidrig Freiraum verschafft hatte? Referee Matthias Jöllenbeck ließ die Rangelei durchgehen. Womit die Essener Effizienz in der Offensive mit dem Pausenpfiff glücklich zementiert war.

Kurz nach dem Wechsel hätte der überaus agile US-Amerikaner Isaiah Young fast das 3:1 für RWE markiert, der Außenangreifer traf aber im Fortuna-Strafraum den Ball nicht richtig. Da hatten die Gäste durchaus Glück.

Nah dran am Ausgleich waren die Fortunen trotz Überlegenheit mit Ball dann irgendwie nicht. Chancen? Im Gegensatz zur ersten Halbzeit nun Fehlanzeige. Essen verteidigte emsig und geschickt, fuhr dazu immer wieder Konter. Einer saß präzise. Der kurz zuvor eingewechselte Oguzhan Kefkir nutzte ein feines Zuspiel von Amara Condé frei vor Torsteher Wolf zum 3:1.

Später Foulelfmeter für die Fortuna

Bei nur noch 20 Minuten Restspielzeit packte Fortuna zwangsläufig die Brechstange aus. Doch das Mittelfeld lahmte weiter, vorn hingen Rouwen Hennings und Kenan Karaman mangels günstiger Zuspiele ziemlich in der Luft. Als alle schon das 3:1 zu quittieren schienen, gab es noch einen Foulelfmeter für Fortuna. Rouwen Hennings vollstreckte sicher in die rechte Ecke zum 2:3. In den restlichen drei Minuten plus Nachspielzeit gelang dann aber nicht mehr der Ausgleich.

Das Spiel in der Statistik

RWE: Davari - Herzenbruch (87. Grund), Hahn, Heber, Plechaty - Grote, Kehl-Gomez - Condé (87. Backszat), Endres (76.Hildebrandt), Young (66. Kefkir) - Engelmann (76. Platzek). Fortuna: Wolf - Koutris (73. Peterson), Danso, Hoffmann, Zimmer (73. Ofori) - Prib (85. Klarer), Sobottka, Bodzek (58. Morales), Pledl (58. Appelkamp) - Hennings, Karaman. Tore: 1:0 Engelmann (15.), 1:1 Hennings (36.), 2:1 Kehl-Gomez (39.), 3:1 Kefkir (70.), 3:2 Hennings (87./Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Freiburg).

Gelbe Karten: Young, Kehl-Gomez - Morales

So geht es weiter; 2. Liga: Fortuna - SC Paderborn (4. Januar, 20.30 Uhr).