Düsseldorfer EG lässt in Augsburg zu viele Chancen liegen

Leon Niederberger ging mit sich ins Gericht. „Wenn ich den Puck hoch bekomme, dann ist er drin. Denn den Torwart hatte ich schon ausgespielt“, sagte der junge Stürmer der Düsseldorfer EG über eine Szene in der vierten Minute. Doch der 23-Jährige musste sich nicht alleine grämen – denn seine Teamkollegen machten es ihm allzu oft gleich. 30 Minuten lang waren die Rheinländer bei den Augsburger Panthern die klar bessere Mannschaft, verloren in der Deutschen Eishockey-Liga aber mit 0:2 (0:0, 0:2, 0:0). Da stellt sich Frage: Haben die DEG-Spieler zu oft ihren Fußball-Kollegen von der Fortuna zugeschaut? Denn diese Niederlage lag eindeutig an der zu schlechten Torausbeute.

Im ausverkauften Augsburger Curt-Frenzel-Stadion hätten die Düsseldorfer schon früh in Führung gehen können. Patrick Buzas hatte das 1:0 ebenso auf dem Schläger wie Niederberger in der beschriebenen Szene – und wiederum kurz danach verpasste Buzas einen Pass am langen Pfosten. Auch Maxi Kammerer (10.) oder erneut Niederberger (15.) hätten treffen können.

Überzahltor leitet Niederlage ein

Der AEV kam zwar zunächst etwas besser aus der Kabine, doch schnell hatte die DEG wieder in die Spur gefunden, bestimmte Tempo und Richtung der Partie. Augsburg? Ja, auch die Panther schossen aufs Tor – wie Adam Payerl aus der Drehung, aber auch aus großer Distanz (29.). Kurz nachdem Ken-Andre Olimb eine gute Chance für die DEG liegen ließ, spielte Augsburg in Überzahl, schien aber kaum etwas daraus zu machen. Doch dann legte Sahir Gill zurück – und der Schuss von Scott Kosmachuk, abgefeuert von der blauen Linie, fand den Weg zum 1:0 ins Düsseldorfer Tor (32.). Und es wurde noch bitterer für die Gäste. In der 35. Minute zog Panther-Verteidiger Patrick McNeill ebenfalls von hinten ab – Jaroslav Hafenrichter fälschte im Slot ab, sodass DEG-Torhüter Mathias Niederberger überhaupt keine Chance hatte, den Augsburger Treffer noch zu verhindern. So gingen die Rot-Gelben mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause – und das obwohl das Schussverhältnis zu diesem Zeitpunkt klar für die DEG sprach.

Und daran änderte sich auch im Schlussabschnitt nicht mehr allzu viel. Die Düsseldorfer rannten weiter an – allerdings waren die Panther vor 6179 Zuschauern auch in der komfortablen Lage, nun nicht mehr all zu viel tun zu müssen. Doch die Panther blieben vor allem im Powerplay gefährlich. So verhinderte DEG-Goalie Niederberger mit einem bemerkenswerten Reflex in der 44. Minute das dritte Gegentor – und damit die mutmaßliche Entscheidung. Je mehr die DEG anrennen musste, desto häufiger boten sich den Panthern nun auch die Räume, sodass die Hausherren immer häufiger zu Gelegenheiten kamen. Am Ende blieb es dabei: Trotz ausreichender Chancen traf die DEG kein einziges Mal. Zwei Minuten vor Spielende nahm DEG-Trainer Harold Kreis Niederberger für einen sechsten Feldspieler vom Eis, doch aus dies brachte nichts mehr ein. So wird es schwer im Kampf um Platz sechs – und damit die direkte Viertelfinalqualifikation.

Augsburg: Roy (Keller) – McNeill, Haase; Fraser, Gill, Trevelyan – Kamb, Rogl; Payerl, Stieler, Schmölz – Sezemsky, Valentine; Kosmachuk, LeBlanc, Hafenrichter – Sternheimer; Mayenschein, Ullmann, Holzmann.

DEG: Mathias Niederberger (Hane) – Jensen, Ebner; Gardiner, Barta, Kammerer – Johannesen, Zanetti; Flaake, Olimb, Adam – Geitner, Huß; Bukarts, Buzas, Jahnke – Eder, Leon Niederberger.

Tore: 1:0 (31:44) Kosmachuk (Gill, Fraser/5-4), 2:0 (35:55) Hafenrichter (McNeill, LeBlanc).

Strafen: Augsburg 10, Düsseldorf 10.

Schiedsrichter: Bauer/Hunnius.

Zuschauer: 6179 (ausverkauft).

So geht es weiter: DEG – Iserlohn Roosters (So., 14 Uhr).