Einwurf: Fortuna Düsseldorf braucht mehr als nur Hennings

Im Sommer ging in Fortuna-Kreisen die sportliche Saisonrechnung ungefähr so: Paderborn und Union Berlin heißen die sicheren Absteiger, dahinter kämpft die Fortuna mit Köln, Mainz und Augsburg darum, nicht am Ende ins Relegationsspiel zu müssen. Eine Aufgabe, die nach den Eindrücken der vergangenen Rückrunde in der Saison 2018/19 doch machbar schien.

Nun: Die Fortuna steht am Tag vor Heiligabend auf eben jenem 16. Platz, spürt Paderborns Atem nach deren 2:1-Erfolg über Eintracht Frankfurt und den ersten Rückrundengegner Werder Bremen im Nacken, ist aber von Union Berlin und Augsburg schon ein ganzes Stück entfernt. Die spekulative Rechnung des Sommers scheint also nur sehr bedingt aufzugehen.

Eine andere Rechnung, jene, eine gestärkte Offensive ins zweite Bundesliga-Jahr zu schicken, geht bisher kaum auf. 18 erzielte Tore sind Liga-Minuswert – gemeinsam mit Paderborn und Wolfsburg.

Dass Rouwen Hennings davon allein elf erzielt hat, damit hätte wohl niemand gerechnet. Aber auch nicht damit, dass der Rest der Offensive bedenklich lahmt. Der für über sieben Millionen Euro von Sampdoria Genua transferierte Pole Dawid Kownacki läuft ebenso den Erwartungen hinterher wie der ghanaische Nationalspieler Opoku Ampomah. Für ihn gingen drei Millionen Euro an den belgischen Rangvorletzten Waasland-Beveren.

Das sind für Düsseldorfer Verhältnisse teure zehn Millionen Euro, die sich bislang nicht recht auszahlen wollen. Darüber dürfte auch Lutz Pfannenstiel grübeln. Der Sportvorstand wird nicht nur darauf hoffen und setzen, dass neben Hennings endlich andere Spieler wie eben Kownacki oder Ampomah im aktuellen Aufgebot ab Januar 2020 zünden.

Ein Glücksgriff in der Winterpause, der könnte sich auszahlen. Nur: Man muss ihn erst einmal finden in einem Transferfenster, in dem sich sehr oft die Unzufriedenen tummeln. Sich bei der Fortuna in der Rückerunde nur auf Hennings’ Qualitäten zu verlassen, könnte am Ende andererseits eine fatale Fehlspekulation darstellen.