Emotionales Fußballspiel: Fortuna holt nur einen Punkt in Berlin

Es war kein normaler Sonntag, kein beliebiges Fußballspiel in der 2. Bundesliga. Nach der traurigen Nachricht vom vergangenen Dienstag, als der plötzliche Tod von Hertha-Präsident Kay Bernstein bekannt wurde, stand und steht ganz Berlin weiter unter Schock. Und das Duell der Fortuna gegen die Hertha ganz im Zeichen der Trauer.

Trauermarsch im Vorfeld der Partie, Spieler und Betreuer mit Trauerflor, Gedenkminute – Tränen auf den Tribünen, auf der Hertha-Bank. Es war eine beklemmende Stimmung im Olympia-Stadion, der zu erwartende emotionale Rahmen eines Fußballspiels, dass eigentlich keiner brauchte. Doch das Business musste eben auch an diesem traurigen Tag weitergehen. Wie schwer das den Protagonisten jedoch fiel, zeigten die ersten Minuten im anfangs stillen Olympia-Stadion. Denn die Partie plätscherte so vor sich hin. Torchancen waren Mangelware. Viele kleinere Fouls ließen kaum einen Spielfluss zu. Coach Daniel Thioune, der sein Team im Vergleich zum 3:2-Erfolg beim 1. FC Magdeburg auf vier Positionen änderte – für Siebert (Innenbandriss), Uchino, Klaus und Appelkamp (alle Bank) begannen Iyoha, Hoffmann, Johannesson und Niemiec – war dementsprechend unzufrieden.

Haris Tabakovic eröffnet wilde Schlussphase

Schlimmer wurde die Laune aufseiten der Fortuna nach genau 30 Minuten, als Haris Tabakovic trocken ins rechte obere Eck traf. Die Abwehrreihe um Kapitän Andre Hoffmann, der nach seiner langen Verletzung direkt in die Startelf rücken musste, sah dabei nicht sonderlich gut aus. Es war jedoch der Startschuss für ein offeneres und temporeicheres Spitzenspiel. Erst traf Tabakovic nur den Pfosten (42.), fast im Gegenzug zielte Isak Bergmann Johannesson genauer und schlenzte das Leder ins rechte Eck (44.). Es war der erste Treffer für den Isländer im Fortuna-Dress.

Nach seinem Treffer zum 1:0 hielt Haris Tabakovic ein schwarzes T-Shirt mit dem Schriftzug: „Wir Herthaner in tiefer Trauer“ in die Höhe. Foto: Andreas Gora/dpa Foto: Andreas Gora / dpa

Doch lange währte der Jubel bei den rund 5000 mitgereisten Fortuna-Fans nicht. Denn nach einem schlimmen Bock von Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier schoss der auffällige Derry Scherhant die Hertha erneut in Führung (45.).

Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete – schwungvoll.

Fortuna jubelt erneut - Christos Tzolis lässt Doppelpack kläglich liegen

Und Fortuna kam erneut zurück. Marc Oliver Kempf konnte den schnellen Jona Niemiec im Strafraum nur regelwidrig stoppen, den fälligen Strafstoß verwandelte Christos Tzolis sicher im rechten Eck. Fortuna blieb aktiv und am Drücker und erneut zeigte Schiedsrichter Robert Kampka auf den Punkt. Wieder foulte Kempf Niemiec. Wieder trat Tzolis an, dieses Mal wählte der Grieche die linke Seite und schoss kläglich am Tor vorbei (56.). Doppeltes Glück für die Hertha – es blieb beim 2:2 und Kempf durfte auf dem Feld bleiben. Warum der Hertha-Verteidiger nur bei der Aktion gelb sah, bleibt zumindest fragwürdig. Hertha-Coach Dardai hatte jedenfalls genug gesehen und erlöste Kempf. Besser wurde es aus Sicht der Hertha zunächst jedoch nicht. Die Rheinländer blieben fortan die bessere Elf, hatten durch Vincent Vermeij und Emmanuel Iyoha beste Möglichkeiten zur Führung. Die Partie konnte das Tempo nicht mehr halten, blieb jedoch hart umkämpft. Als sich alle bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatten, tauchte Tzolis plötzlich frei vor Hertha-Keeper Ernst auf, knallte das Leder mit links aber neben den Pfosten (90.). Es hätte der Sieg für die Düsseldorfer sein müssen. Am Ende blieb es jedoch beim 2:2.

