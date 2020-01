Düsseldorf. Nach dem 0:1 von Fortuna Düsseldorf in der Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen gab es reichlich Diskussionsstoff. Hier unsere Stimmen zum Spiel.

Enttäuschung bei Fortuna Düsseldorf, Sorge um Kevin Vogt

Bei Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf war nach der bitteren 0:1 (0:0)-Heimniederlage gegen Werder Bremen die Enttäuschung groß. „Wir sind für unseren Aufwand nicht belohnt worden und haben durch ein halbes Eigentor verloren“, bilanzierte Trainer Friedhelm Funkel nach dem entscheidenden Treffer. Torhüter Florian Kastenmeier, der sein Bundesliga-Debüt bei Fortuna gab, hatte einen Freistoßball unterschätzt und dann einen Kopfstoß von Werder-Kapitän Niklas Moisander ins eigene Tor gelenkt.

„Einer allein hat nie eine Schuld“, erklärte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel, „Flo hatte sich die Einsatzchance verdient und hat ja insgesamt solide gehalten.“ Auch Kapitän Oliver Fink mochte seinen Keeper nicht im Regen stehen lassen: „Ich hatte beim Tor auch meine Aktien im Spiel, weil ich unnötigerweise einen Freistoß verursacht habe.“

Abwehrchef Ayhan kritisiert Offensivspiel

Abwehrchef Kaan Ayhan übte indes Kritik an der Offensive. „Wir müssen vorn deutlich gefährlicher werden. Rouwen Hennings hat den Großteil unserer Treffer erzielt. Auch andere müssen treffen. Wir sind oft zu brav und tun dem Gegner zu selten weh. Das müssen wir schleunigst ändern, wenn wir am Ende der Saison nicht absteigen wollen“, betonte der türkische Nationalspieler.

Da sind die Sanitäter gefragt, weil Bremens Kevin Vogt schwer verletzt ist. Andre Hoffmann (in Weiß) winkt die Hilfe herbei. Foto: firo Sportphoto/ Jürgen Fromme / firo Sportphoto

Sein Innenverteidiger-Kollege Andre Hoffmann zog aus der Gesamtleistung ein wenig Mut: „Wir haben nicht so viel falsch gemacht. Ein Unentschieden wäre sicher das gerechtere Resultat gewesen.“ Außenverteidiger Matthias Zimmermann, der wegen seines Mittelhandbruchs erneut mit einer Manschette aufgelaufen war, merkte an: „Solch eine Partie dürfen wir nicht verlieren. Der Gegner war schließlich keineswegs besser als wir. Vorn hat zu oft der letzte Pass gefehlt.“

Verdacht auf Kieferbruch bei Kevin Vogt

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt dachte nach dem glücklichen Sieg auch an seinen Innenverteidiger Kevin Vogt. „Hoffentlich ist nichts wirklich schlimmes passiert, Kevin war auf dem Platz kurze Zeit auch bewusstlos“, so Kohfeldt. Sein Abwehr-Ass hatte sich in der Nachspielzeit nach einem Zusammenprall mit Torhüter Jiri Pavlenka eine Kopfverletzung zugezogen und wurde vom Rasen getragen. Mit Verdacht auf einen Kieferbruch ging es für Vogt kurz nach dem Spiel ins Krankenhaus zur näheren Untersuchung.