Fortuna Düsseldorf gewinnt – aber macht es zu spannend

Düsseldorf Das 2:1 gegen Paderborn war völlig verdient, doch zunächst nicht deutlich genug, ehe die Fortuna die Spielkontrolle unnötig abgab.

Lange souverän – und dann doch viel zu spannend: Fortuna Düsseldorf fuhr in der 2. Fußball-Bundesliga beim 2:1 (1:0) gegen den SC Paderborn den fünften Sieg in Folge ein, verpasste zunächst eine deutlichere Führung, verhielt sich nach dem 2:0 aber viel zu passiv.

Die erste Halbzeit ging klar an die Fortuna – allerdings (fast) nur optisch. Zwar gingen die Hausherren mit einer 1:0-Führung in die Pause, aber zu diesem Zeitpunkt hätte die Partie schon beinahe entschieden sein können. Bereits in der fünften Minute lag der Ball in den Paderborner Maschen, nachdem Kristoffer Peterson getroffen hatte – jedoch aus dem Abseits heraus, weil der Pass von Kenan Karaman einen Hauch zu spät kam. Acht Minuten später hatte dann Rouwen Hennings die Düsseldorfer Führung auf dem Schlappen, nachdem Paderborns Uwe Hünemeier den Ball an der Sechzehnergrenze vertändelt hatte; SCP-Keeper Leopold Zingerle konnte so gerade noch retten. In der 22. Minute war er dann allerdings machtlos: Nach einer Karaman-Flanke fehlten Hennings für einen Kopfball ein paar Zentimeter, doch Peterson brauchte nur noch den Fuß hinzuhalten, um die Fortuna mit 1:0 in Führung zu bringen. Auch hier ging dem Ganzen einen Paderborner Ballverlust voraus.

Nur eine Gästechance vor der Pause

Es ging weiter mit Einbahnstraßenfußball in Richtung Paderborner Tor. Vier Minuten nach der Führung war der Abschluss von Peterson zu schwach, allerdings winkte der Linienrichter zurecht, nachdem Shinta Appelkamp im Abseits gestanden und den Ball zu Peterson gespielt hatte. Drei Minuten später musste Zingerle erneut eingreifen, weiterhin stand aber nur die „1“ ganz vorne. So etwas rächt sich im Regelfall – und diese Bauernregel hätte Hünemeier beinahe untermauert, doch sein Kopfball im Anschluss an eine Ecke strich knapp am linken Düsseldorfer Pfosten vorbei. Die einzige Paderborner Großchance in der ersten Hälfte. Vor dem Halbzeitpfiff hatten Karaman (35.) und Edgar Prib (45.) weitere Chancen für die Fortuna. Doch es passte zur Geschichte dieser 45 Minuten, dass auch diese Gelegenheiten ungenutzt geblieben sind.

Paderborn schien nach dem Seitenwechsel mehr machen zu wollen – wurde aber jäh gestoppt. Denn nach einem Einwurf dribbelte Matthias Zimmermann die Torauslinie entlang, spielte dann den entscheidenden Pass auf Karaman, der zum 2:0 versenkte (55.). In der 63. Minute drohte die Fortuna in den Modus einer sicheren Führung zu verfallen, verteidigte sehr schläfrig, sodass der gerade eingewechselte Prince Osei Owusu frei zum Kopfball kam, der aber am langen Pfosten knapp vorbeistrich. Doch was machte die Fortuna dann? Sie verfiel genau in diesen Modus, hatte kaum noch Ballbesitz und überließ den Gästen beinahe komplett den Ball. Das wurde bestraft: Bei einer Flanke verschätzte sich Keeper Florian Kastenmeier, sodass Chris Führich ins praktisch leere Tor zum 1:2-Anschluss abstauben konnte (79.). Das Aufbäumen der Gäste kam allerdings dann doch zu spät, sodass die Fortuna die Führung über die Zeit brachte – allerdings war die Spannung aus Fortunen-Sicht völlig unnötig.

Die Statistik:

Fortuna: Kastenmeier – Zimmermann (87. Bodzek), Hoffmann, Danso, Krajnc – Morales, Prib (71. Sobottka), Appelkamp (46. Pledl), Peterson (61. Kourtis) – Karaman (87. Kownacki), Hennings.

Paderborn: Zingerle – Dörfler, Hünemeier, Schonlau, Okoroji (61. Antwi-Adjei) – Thalhammer (86. Heller), Justvan, Ingelsson (61. Owusu), Führich, Michel (76. Terrazzino) – Srbeny.

Tore: 1:0 Peterson (22.), 2:0 Karaman (55.), 2:1 Führich (79.).

Gelbe Karten: Peterson, Morales, Koutris, Bodzek – Führich, Terrazzino.

Schiedsrichter: Aarnink (Nordhorn).

Zuschauer: 0.

So geht es weiter: 2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig – Fortuna Düsseldorf (Montag, 11. Januar, 20.30 Uhr).