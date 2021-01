Fortuna Düsseldorf in Braunschweig: Zähes Spiel, keine Tore

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf fand in Braunschweig keine Mittel, um das Bollwerk der Gastgeber zu knacken. So blieb es beim 0:0.

Es gibt diese Spiele, die Werbung für den Fußballsport sind. Das Zweitligaspiel zwischen Eintracht Braunschweig und Fortuna Düsseldorf war auch Werbung – aber eher für eine andere Sportart. Für Eishockey, Handball, Basketball, Volleyball. Welche genau, das mag jeder selbst nach eigenen Vorlieben entscheiden. Denn die Partie war schwere Kost und hatte viel Umschaltpotenzial bei den Zusehern am Fernsehen. Die spielerisch bessere Fortuna fand keine Mittel gegen mauernde Braunschweiger – so endete die Partie torlos. Für Düsseldorf geht eine Serie von fünf Siegen in Folge zu Ende, weiterhin steht Rang fünf zu Buche, während sich die Eintracht auf Platz 16 wiederfindet.

Ein Geduldsspiel

In den ersten 45 Minuten entwickelte sich die Partie zum Geduldsspiel für die Fortuna. Die Gäste aus Düsseldorfer waren die klar bessere Mannschaft, hatten deutlich mehr Ballbesitz – nur wirkliche Gefahr entwickelte sich zu selten daraus, weil die Eintracht defensiv schlichtweg einen guten Job machte, die Räume eng hielt, sodass Düsseldorfer nicht in gefährliche Situationen kam. Davon gab es nur zwei Ausnahmen – beide zu Beginn der Partie. In der achten Minute spielte Kenan Karaman eine Flanke von der rechten Seite. Rouwen Hennings kam zum Abschluss, war aber unter Bedrängnis, sodass nicht allzu viel Gefahr für das Braunschweiger Tor entstand. Nur eine Minute später sah das schon ganz anders aus: Diesmal ließ Hennings den Ball von der Brust für Karaman abtropfen, der völlig frei zum Schuss kam, doch Braunschweigs Keeper Jasmin Fejzic hielt das 0:0 für seine Mannschaft fest. Der Rest der Halbzeit war teils schwere Kost, weil die Fortuna anrannte, aber kaum noch Lücken fand.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spiel recht wenig. Fortuna mühte sich, rannte sich letztlich aber auch müde. In guter Position gab es zehn Minuten nach der Pause einen Freistoß für die Fortuna. Doch der Schuss von Edgar Prib stellte kein Problem für Fejzic da. Nach gut einer Stunde traute sich auch Braunschweig ab und an nach vorne, blieb aber ebenso ungefährlich wie die Gäste in rot. In der 92. Minute gab es noch einen Freistoß für die Fortuna, unberechtigt nebenbei gemerkt, den Thomas Pledl allerdings in die Braunschweiger Mauer schoss.

„Wir sind ganz gut ins Spiel gekommen, haben den Ball zügig laufen lassen und hatten auch früh eine gute Chance durch Kenan Karaman“, sagte Edgar Prib nach der Partie gegenüber Sky. „Dann haben wir uns aber einlullen lassen und zu lange gebraucht, um den Ball nach vorne zu bringen.“

Die Statistik:

Eintracht: Fejzic – Behrendt, Wydra, Nikolaou – Kaufmann, Kroos , Kammerbauer, Schlüter, Kobylanski (84. Schwenk) – Abdullahi (72. Bär), Proschwitz (90./+3 Ben Balla).

Fortuna: Kastenmeier – Zimmermann, Hoffmann, Danso, Krajnc – Morales, Prib (85. Sobottka), Borrello (63. Iyoha), Peterson (63. Pledl) – Hennings (75. Kownacki), Karaman.

Gelbe Karten: Schlüter, Behrendt, Wydra, Schwenk – Prib, Hoffmann.

Schiedsrichter: Sather (Grimma).

Zuschauer: 0.

So geht es weiter: FC Erzgebirge Aue – Fortuna Düsseldorf (Sa., 13 Uhr).