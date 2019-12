Düsseldorf/Augsburg. Nur der eingewechselte Nana Ampomah war bei Fortuna Düsseldorf in Augsburg ein Lichtblick. Nach dem 0:3 gab es sechsmal die Note 5.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fortuna Düsseldorf: Nur Ampomah in Augsburg ein Lichtblick

Beim 0:3 in Augsburg am Dienstagabend in der Fußball-Bundesliga konnte kein Spieler von Fortuna Düsseldorf überzeugen.

Zack Steffen: Musste in der 21. Spielminute weit heraus, um gegen Niederlechner spektakulär zu klären. Beim 0:1 dann konnte der US-Nationaltorhüter den ersten Ball noch halten, wehrte aber in den Lauf von Max ab, der keine Mühe mit dem Nachschuss hatte. Beim 0:3 rutscht ihm nach einem Freistoß von Max erneut ein Ball durch die Handschuhe. Note 4-

Matthias Zimmermann: Brach sich gleich im ersten Zweikampf einen Finger an der rechten Hand, konnte nach kurzer Behandlung aber weitermachen. Wirkte danach leicht gehemmt, biss sich aber durch, kam mit Verband aus der Pause. Man spürte aber im Spiel seine Verunsicherung. Note 4

Kaan Ayhan: Der türkische Nationalspieler arbeitete von Beginn an mit langen Bällen nach vorne, schlug dabei gute Pässe in die Diagonale. Seine Mitspieler konnten aber nicht mitziehen. Blieb als einziger bemüht, Linie in ein schwaches Fortuna-Spiel zu bringen. Note 4-

Kasim Adams: Sah bei der Entstehung des 0:1 ganz alt gegen Niederlechner aus, wurde ganz einfach stehengelassen. Hatte noch einige zumindest unglückliche Abwehraktionen im Spiel, kam einige Mal zu spät zu seinem Gegenspieler. Note 5

Niko Gießelmann: Stand zuerst aufmerksam auf der linken Seite der Abwehrkette, wollte seine Gegner nicht aus den Augen lassen. Das klappte aber nicht immer, es entwischte immer mal wieder ein Augsburger, und gleich wurde es richtig gefährlich im Strafraum. Note 5

Erik Thommy: Konnte sich auf der rechte Mittelfeldseite nicht weiter in Szene setzten, musste viel mit nach hinten arbeiten. Wenn es einmal halbherzig nach vorne ging, dann über die andere Spielfeldseite der Fortuna. Note 5

Marcel Sobottka: War die ganze erste Halbzeit damit beschäftigt, dem Augsburger Mittelfeld die Wege zuzustellen, was nicht häufig genug gelang. Konnte nach vorn deshalb gar keine Impulse setzen. Note 4-

Alfredo Morales: Hatte seine Gelbsperre abgesessen und war von Beginn an dabei. Ging bissig in die Zweikämpfe, schickte eroberte Bälle schnell weiter in die Spitze. Wurde aber noch vor der Pause in seinem Tatendrang gehemmt, weil seine Pässe nicht ankamen. Note 5

Aymen Barkok: Der 21-Jährige wurde nach seiner schweren Verletzung (Schultereckgelenksprengung) zum ersten Mal in dieser Saison in die Startelf berufen. Agierte vorwiegend auf der rechten Mittelfeldseite, versuchte von dort aus das Spiel zu beschleunigen. Seine Aktionen waren zu durchsichtig und blieben ineffektiv – wurde ausgewechselt. Note 5

Dawid Kownacki: Der Stürmer ließ sich oft weit zurückfallen, brachte dann die Bälle schnell nach vorne. Musste viele Defensivaufgaben erfüllen, als Offensivspieler blieb er blass und bekam auch keine Zuspiele aus dem Mittelfeld heraus. War am 0:2 mit beteiligt. Note 5

Rouwen Hennings: Meldete sich nach überstandener Grippe wieder zurück in die Mannschaft. Machte einige Kilometer, weil er schon die Abwehrspieler oder sogar den Torwart früh anlief und störte. Hing als Mittelstürmer komplett in der Luft, wurde nicht gefüttert. Note 4-

Nana Ampomah: Kam nach der Pause für Aymen Barkok. Brachte ein wenig Schwung, seine Kollegen zogen aber nicht mit. Note 3

Bernard Tekpetey: Kam für Erik Thommy, konnte aber keine Impulse mehr geben. Ohne Note

Oliver Fink: Ersetzte Torjäger Rouwen Hennings erst kurz vor dem Spielende. Ohne Note