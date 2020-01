Fortuna Düsseldorf: Vertrauen in Trainer Funkel bröckelt

Düsseldorf. Nach dem 0:1 gegen Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga kriselt es bei Fortuna Düsseldorf. Das Vertrauen in Trainer Friedhelm Funkel bröckelt.

Unruhe und Fortuna – das gehört einfach zusammen. Lange Zeit gelang es immerhin dem rein sportlichen Bereich innerhalb des Fußball-Bundesligisten, sich von Grabenkämpfen abzuschotten. Selbst aus der Posse um die Vertragsverlängerung von Trainer Friedhelm Funkel im Januar 2019 ging das Team gestärkt hervor. Es war der Beleg für Funkels Mantra, das er seit dem Aufstieg 2018 fast schon manisch wiederholt: Nur durch Geschlossenheit und Ruhe – auch in Phasen des Misserfolgs – kann Fortuna erfolgreich in der ersten Liga bestehen. Zu dieser Leitlinie bekannten sich auch die Vereinsverantwortlichen.

Aber wie es im Leben eben so ist: Vorher reden kann man viel, entscheidend sind die Handlungen, wenn es soweit ist. Nach Informationen unserer Redaktion bröckelt derzeit der bedingungslose Rückhalt für den 66-Jährigen, der mit Fortuna auf dem vorletzten Tabellenrang steht.

„Das ist schon bösartig“

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, soll es sogar schon klare Zielvorgaben für den Trainer geben. „Der Coach muss im Falle von Niederlagen am Sonntag bei Bayer Leverkusen und in der Woche darauf gegen Eintracht Frankfurt sogar um seinen Job bangen“, heißt es. Nach dem Vormittagstraining am Mittwoch betont Funkel: „Das ist völlig aus der Luft gegriffen. Ich weiß nicht, wer so etwas in die Welt setzt. Das sind Leute, die irgendetwas heraufbeschwören wollen. Davon ist nichts wahr. Das ist schon bösartig.“

Während Funkel also in den Gegenangriff geht, greift der Sportvorstand zu einer zurückhaltenderen Wortwahl, die Spekulationen eher befeuert: „Der Tabellenplatz ist kein Kriterium, und wir werden bestimmt nicht in Aktionismus verfallen. Entscheidend ist, ob die Mannschaft, angeleitet vom Trainerteam, ihr Leistungsvermögen ausschöpft. Ruft sie ihr Leistungsvermögen ab, kriegen Trainerteam und Mannschaft das zusammen hin, gibt es für uns keinen Grund darüber nachzudenken“, sagt Lutz Pfannenstiel. Übersetzt: Das Vertrauen ist an Bedingungen geknüpft. Liefern Funkel und sein Team aber nicht, werden auch bei den Düsseldorfern die üblichen Mechanismen des Fußballgeschäfts bemüht, und der Trainer wird gewechselt.

Nach dem Eklat in Marbella und der daran anschließenden überragenden Rückrunde, die auf Platz zehn endete, galt Funkel als unantastbar. „Friedhelm hat hier ein Vermächtnis geschaffen. Dafür müssen wir ihm sehr dankbar sein. Aber wir wollen, dass dieses Vermächtnis nicht personengebunden ist“, sagte Pfannenstiel im September im Interview. Seither ist viel passiert. Fortuna gewann in dieser Saison nur vier der 18 Spiele, erzielte dabei gerade mal 18 Tore.

Funkel wies schon vor der Saison darauf hin, dass die vergangene Saison aller Voraussicht nach nicht zu wiederholen sei, man die Erwartungen dämpfen und sich auf Abstiegskampf bis zum Ende einstellen müsse. Die Verantwortlichen nickten die Saisonprognose ab. Nun trifft sie ein.

Der größte Reibungspunkt sind Funkels Aufstellungen, die im Vorstand und in Teilen des Aufsichtsrates kritisch beäugt werden. Die Abgänge von Dodi Lukebakio und Benito Raman vor der Saison wogen schwer. Hinzu kam der Ausfall von Kevin Stöger. Pfannenstiel und Funkel stellten einen Kader zusammen, holten neun Neue.

Erik Thommy ist davon der einzige Feldspieler, der in allen Ligaspielen (18) zum Einsatz kam. Kasim Adams (11), Bernard Tekpetey (8), Lewis Baker (8), Nana Ampomah (7), Thomas Pledl (3) und Kelvin Ofori (0) spielten nur sporadisch. Funkel gilt als Trainer, der jedem Spieler strikte Defensivaufgaben mitgibt. Erfüllt er diese nach Ansicht des Trainer nur unzureichend im Training, spielt er nicht.

Adam Bodzek (16 Spiele), der in seinen neun Jahren bei Fortuna in Krisenzeiten schon oft als Sündenbock abgestempelt wurde, und Kapitän Oliver Fink (11) werden in dieser Diskussion als Streitfiguren ausgemacht. Verhindern die Einsätze der beiden Routiniers bessere Ergebnisse? Funkel sagt: „Bodzek und Fink in Frage zu stellen, ist der größte Witz des Lebens. Die werden nicht aufgestellt, weil sie so lange bei Fortuna sind, sondern weil sie uns helfen. Das ist der einzige Grund.“

„Wir müssen dem Trainer vertrauen“

Dennoch glauben Funkels Kritiker im Verein, dass progressivere Aufstellungen zu mehr Erfolg führen würden. Hinter vorgehaltener Hand heißt es: Dawid Kownacki sei Stürmer und kein Außenbahnspieler. Ausnahmetalent Kelvin Ofori müsse zumindest mal ein paar Kurzeinsätze bekommen. Und Nana Ampomah bekomme keine faire Chance über einen längeren Zeitraum.

Das wiederum führe nun auch zu Unmut in der Mannschaft. Marcel Sobottka, der auch meist nur noch Bankdrücker ist, widerspricht vehement: „Zwischen Team und Trainer passt kein Blatt Papier.“ Auch Erik Thommy, den Funkel oft nur als Joker einsetzt, sagt: „Wir müssen dem Trainer vertrauen. Er weiß schon, was er macht.“

Die Frage ist, wie lange das Vertrauen der Verantwortlichen bei weiteren Misserfolgen noch anhält? Kurz vor Weihnachten verlängerte Funkel – vorbehaltlich des Klassenerhaltes – seinen Vertrag um ein Jahr bis 2021. Schon zu diesem Zeitpunkt wurden Aufstellungen und die daraus abgeleitete sportliche Philosophie kontrovers diskutiert.