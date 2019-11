Düsseldorf. Am Samstag um 15.30 Uhr stellt sich Fortuna Düsseldorf bei der TSG 1899 Hoffenheim vor. Die Form der Gastgeber ist nur schwer einzuschätzen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fortuna Düsseldorfs wechselhafte Erinnerungen an Hoffenheim

Auf den ersten Blick scheint der Gegner zur rechten Zeit zu kommen. Am Samstag um 15.30 Uhr stellt sich Fortuna bei der TSG 1899 Hoffenheim vor – und zur Einstimmung leisteten sich die Kraichgauer sechs Tage zuvor mal eben eine 1:5-Heimpleite gegen den abstiegsgefährdeten FSV Mainz 05. Und das, obwohl die Gäste mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren mussten.

Der zweite Blick fällt weniger positiv für die Düsseldorfer aus. Denn vor dem Desaster gegen Mainz war Hoffenheim mit fünf Punktspielsiegen in Serie die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga. Ob das 1:5 nun eine Trendwende bedeutet oder nur ein Ausrutscher war, wird man erst am Samstag erfahren.

Fortunas eigene Erinnerungen an die Mannschaft aus dem 35.000-Einwohner-Städtchen Sinsheim sind zwiespältig. Hoffnung darf die Elf von Trainer Friedhelm Funkel aus der Vorsaison ziehen, als sie gegen die spielstarken Blau-Weißen vier von sechs möglichen Punkten einfuhr. Dabei hatte sie beim 2:1-Sieg im Hinspiel, ihrem ersten „Dreier“ nach der Rückkehr in die Bundesliga, allerdings eine Menge Glück – zum Beispiel, als TSG-Klassestürmer Andrej Kramaric aus kürzester Distanz das leere Tor verfehlte.

Lukebakio vom Punkt

Der entscheidende Treffer gelang an jenem dritten Spieltag Dodi Lukebakio durch einen Foulelfmeter in der 88. Minute, den Kenan Karaman durch eine Energieleistung herausgeholt hatte. Beide Profis sind am Samstag nicht dabei – im Gegensatz zu Rouwen Hennings, der nicht nur mit neun Treffern Dritter der Bundesliga-Torschützenliste ist, sondern auch beim 1:1 im Rückspiel unmittelbar nach der Pause den verdienten Ausgleich erzielte.

Soweit die aus Düsseldorfer Sicht positiven Gedankenblitze. Ganz anders sah es in der Saison 2012/13 aus, als die TSG Hoffenheim der letztlich entscheidende Faktor dafür war, dass Fortuna nach nur einem Jahr in der Bundesliga wieder zurück in die Zweitklassigkeit musste. Das 1:1 im Hinspiel nach Treffern von Robbie Kruse (Fortuna) und Joselu war dabei noch recht unspektakulär. Fünf Monate später freilich erfolgte die Weichenstellung: Die Düsseldorfer kamen am 28. Spieltag mit neun Punkten und 15 Toren Vorsprung auf den Vorletzten TSG 1899 nach Sinsheim und hätten wahrscheinlich schon mit einem Remis die letzten Hoffnungen Hoffenheims ersticken können.

Stattdessen jedoch unterlag der von Norbert Meier trainierte Aufsteiger mit 0:3 und setzte damit den direkten Kontrahenten wieder in die Spur. Die TSG-Torschützen Roberto Firmino und Kevin Volland kicken heute in Liverpool beziehungsweise Leverkusen, Eigentor-Pechvogel „Lumpi“ Lambertz in Fortunas Zweitvertretung. Der Weg war bereitet für das Saisonfinale mit Hoffenheims Sieg in Dortmund und Fortunas Niederlage in Hannover. Ganz gleich, was am Samstag abgeht: So viel Dramatik wird die Partie ganz sicher nicht liefern.