Düsseldorf. Bei Fortuna Düsseldorf ist Druck auf dem Kessel. Am Dienstag ist die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel beim formstarken FC Augsburg zu Gast.

Fortunas Funkel: „Es wird sich einiges verändern“

Im Normalfall ist Friedhelm Funkel vor den Spielen in Plauderlaune. Die Pressekonferenzen nutzt der 66-Jährige gerne, um seine Sicht der Dinge zur Fortuna oder zu Fußballthemen aus aller Welt in freundlichem Ton ausführlich zu schildern. Am Montag war das anders.

Das mag daran gelegen haben, dass die Presserunde aufgrund des engen Terminplans ausnahmsweise nicht im warmen Konferenzraum in der Arena, sondern direkt am Platz bei leichtem Regen abgehalten wurde. Die kurzen, etwas schroffen Antworten können aber auch ein Indiz für die derzeitige Stimmung rund um den Fußball-Bundesligisten sein: Es ist wieder mehr Druck auf dem Kessel.

Fünf Spiele gegen vermeintlich stärkere Gegner mit größerem Portemonnaie liegen hinter den Düsseldorfern. Zwei von 15 möglichen Punkten wurden geholt. Schon vor dieser Fünferserie war klar, dass viel mehr wohl nicht möglich sei – gegen Schalke, Bayern, Hoffenheim, Dortmund und Leipzig. Zuletzt gab es aber vor allem zwei derbe Niederlagen: 0:5 und 0:3. Das nagt am Selbstvertrauen. „Das ist so, keine Frage“, bestätige Linksverteidiger Niko Gießelmann dann auch nach der klaren Heimniederlage am Samstag.

„Ich sehe nicht, dass der Funke von der Mannschaft auf das Publikum überspringt“

Nicht nur Gießelmann äußerte sich, sondern auch Thomas Röttgermann, der Vorstandsvorsitzende, trat vor die Aufnahmegeräte. Und holte zu einer überraschend deutlichen Brandrede aus. „Wir müssen sagen: ,Wir lassen uns das heute nicht vom Brot nehmen, und wenn doch, dann wird es richtig wehtun.’ Dieses Gefühl habe ich nicht“, sagte der 59-Jährige etwa.

Und: „Ich sehe nicht, dass der Funke von der Mannschaft auf das Publikum überspringt. Das ist aber notwendig, um unsere Ziele zu erreichen. Da wartet eine Menge Arbeit im Trainingslager, um die letzten fünf Prozent, die wir brauchen, auf den Platz bringen.“

Röttgermann zählte damit öffentlich den Trainer und die Mannschaft an. Vielleicht, um einen Impuls zu geben, kurz vor den wichtigen Spielen beim FC Augsburg (Dienstag, 20.30 Uhr) und gegen Union Berlin (Sonntag, 15.30 Uhr). Die Düsseldorfer stehen mit zwölf Zählern auf dem Relegationsplatz, während die Konkurrenz munter punktet.

Unter anderem Augsburg, das aus den vergangenen fünf Spielen 13 Punkte holte und mit 20 Zählern nun genau so viele auf dem Konto hat wie Union Berlin. Funkel sieht die beiden kommenden Gegner dennoch „auf Augenhöhe“.

„Situation so wie eingeschätzt“

Dass Funkel vom Vorstandsvorsitzenden öffentlich unter Druck gesetzt wurde, dürfte dem Coach eher weniger gefallen haben. Am Montag gab er darauf angesprochen dann auch lieber zweimal kurzsilbig die gleiche Antwort: „Ich habe schon nach dem Spiel gesagt, dass ich das anders sehe. Wir haben heute noch einmal darüber gesprochen, und damit ist das Thema für mich beendet.“

Unabhängig davon sind die Worte Röttgermanns aber nun in der Welt. Das Team steht unter Beobachtung. Gegen Augsburg und Union wird es neben den spielerischen Elementen natürlich vor allem auf den Willen und den Kampfgeist ankommen. „Die Mannschaft wird kämpfen, sie wird den Willen zeigen, diese Spiele zu gewinnen“, sagt Funkel. „Und dann schauen wir mal, was dabei herauskommt.“

Auch wenn sich öffentlich keiner der Vereinsangestellten zu einem Punktewunsch oder gar einer -prognose hinreißen lassen möchte, ist hinter vorgehaltener Hand klar, dass mindestens ein Sieg und ein Remis herausspringen soll. Denn nur in diesem Fall hält man die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt in Schlagdistanz.

Funkel: „Es wird sich einiges verändern im Hinblick auf verschiedene Dinge“

Vom Druck, punkten zu müssen, will Funkel aber nichts wissen. „Die Situation im Tabellenkeller ist so, wie ich sie immer eingeschätzt habe. Es sind vier, fünf Mannschaften, die um die Positionen 14 bis 18 kämpfen. Das wird auch in den nächsten Wochen und Monaten so sein“, sagt er.

Funkel hat bei aller Bedeutung der beiden letzten Spiele im Kalenderjahr auch bereits die Rückrunde im Blick. Der Coach kündigt an: „Es wird sich einiges verändern im Hinblick auf verschiedene Dinge. Dazu kann ich aber noch nichts sagen. Da stehen noch Überlegungen im Raum. Die Spieler erfahren das dann zuerst.“