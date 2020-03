In gut zwei Monaten feiert Fortuna Düsseldorf sein 125-jähriges Jubiläum. Eigentlich ein schöner Anlass, mal wieder die zweifellos vorhandenen Erfolge des beliebtesten Sportvereins der Landeshauptstadt in den Vordergrund zu rücken. Doch die Schwärmerei über Pokalsiege, Europacup-Finals gegen den FC Barcelona, Fortunen in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft oder gar Toni Tureks WM-Titel von 1954 fällt in diesen Tagen und vermutlich auch Anfang Mai schwer.

Es wäre sicher ein Fehler, das schmerzhafte Pokal-Aus von Saarbrücken als reinen Betriebsunfall abzutun, der in einem solchen Spiel immer mal passieren kann. Ein Viertelfinale in der entscheidenden Phase einer Saison ist etwas anderes als eine Erstrundenpartie im Sommer.

Der Knockout mit dem 20. Elfmeter bei einem Viertligisten war nur vier Tage nach dem Hertha-Match der zweite psychologische Tiefschlag für die Mannschaft von Cheftrainer Uwe Rösler. Man könnte auch schreiben: Viel mehr psychologischer Keller für das Selbstvertrauen geht aktuell nicht.

Gefragter denn je: Fortuna Düsseldorfs Trainer Uwe Rösler, der schon in Norwegen, England und Schweden gut gearbeitet hat. Foto: Thomas Frey / dpa

Was vor allem verwundern, nein, betrüblich stimmen musste: In der Verlängerung, als eigentlich die Zeichen auf Sieg für den Favoriten standen, zeigte Viertligist Saarbrücken mehr Biss, mehr Leidenschaft. Es war auch ein Ausdruck von mentaler Stärke, die die Fortunen offenbar trotz des glücklichen Ausgleichs in der letzten Minute der regulären Spielzeit nicht mehr besaßen.

Trainer Rösler wird ein überaus gefragter Gesprächspartner sein müssen, um die Verfassung seiner Spieler zu untersuchen. Sonntagabend geht es zu Mainz 05. Im Hinspiel schlug man den FSV mit 1:0, Siegtorschütze Rouwen Hennings verlängerte kurz darauf seinen Vertrag. Diesmal könnte das Treffen für Fortuna schon das entscheidende Spiel sein, um noch irgendwie an Platz 15 heranzurücken oder schlicht an eine direkte Rettung zu glauben.

Eine Hoffnung dürfen die Fans haben. In der Vergangenheit, gerade unter Friedhelm Funkel und auch Norbert Meier, hat Fortuna oft nach Tiefschlägen unverhoffte Ausrufezeichen gesetzt. Die Partie in Mainz wäre eine solche Chance. Der Tabellenviertletzte hat immerhin die zweitmeisten Gegentreffer aller Bundesligisten gefangen.

Doch kann Rösler sein Team so durchschütteln, dass es ohne bohrende Zweifel im Kopf eine mutige Leistung in Mainz zeigt. Der Trainer muss ja nicht gleich rot-weiße Heldentaten vergangener Tage im Video vorführen. Oder doch?