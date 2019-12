Düsseldorf. In der Fußball-Bundesliga wird fast alles gemessen. Wenn es ums Laufen geht, schneidet nur der 1. FC Köln schlechter als Fortuna Düsseldorf ab.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nur der 1. FC Köln läuft weniger als Fortuna Düsseldorf

Eine Riesenparty zum 66. Geburtstag gab es nicht, lediglich einen trainingsfreien Dienstagnachmittag. Und dann schaute sich Friedhelm Funkel auch noch einmal in aller Ruhe das 0:5 seiner Fortuna bei Borussia Dortmund an. „Auf der Couch erkennt man immer noch ein paar zusätzliche Dinge“, erklärt der Jubilar.

Doch selbst wenn mal eine Partie so richtig in die Binsen geht, so wie die am Samstag – mangelnde Laufbereitschaft kann man Mannschaften, die von Funkel trainiert werden, für gewöhnlich nicht nachsagen. Umso überraschender fällt der Zwischenstand in jener Statistik aus, die sich mit der Laufleistung der Fußball-Bundesligisten beschäftigt: Gemessen an der nach 14 Spieltagen auf dem Platz zurückgelegten Strecke ist Fortuna mit 1568,4 Kilometern Vorletzter. Nur der 1. FC Köln, der ja auch nach Punkten Schlusslicht des Rankings ist, ist mit 1563,6 noch schlechter.

Leverkusen liegt wieder vorn

Zum Vergleich: Laufleistungs-Spitzenreiter Bayer Leverkusen ist als Team 1684,8 Kilometer gelaufen, pro Spiel also 120,3. In jeder Begegnung haben die Leverkusener also mehr als acht Kilometer mehr absolviert als die Funkel-Truppe (112,0).

Nun könnte man zu dem Schluss kommen, dass die kritische sportliche Situation der Düsseldorfer, die Relegationsplatz 16 belegen, und erst recht die der Kölner im unmittelbaren Zusammenhang mit ihrer Laufleistung stehen. Nach dem Motto: Die rheinischen Rivalen laufen der Liga hinterher. Doch da widerspricht Fortunas Sportliche Leitung vehement. „Die Laufleistung kann man nicht mit dem Tabellenstand in Verbindung bringen“, betont Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. „Seit ich im Herbst 2018 nach Düsseldorf kam, habe ich mich sehr intensiv mit Fortunas Statistiken beschäftigt. Und im ersten Saisondrittel damals waren wir auch nicht weiter vorn.“

In der Abschluss-Rangliste aber schon – da wurde Fortuna immerhin Zwölfter, wobei der Laufbeste 18/19 ebenfalls Bayer Leverkusen war. „Das hat auch damit zu tun, dass wir drei Spieler, die stets besonders viele Kilometer abspulen, bisher kaum oder gar nicht einsetzen konnten: Kevin Stöger, Oliver Fink und Marcel Sobottka“, sagt der Cheftrainer.

Zudem sei Fortuna zweimal, gegen die Bayern und in Dortmund, so tief hinten hineingedrängt worden, dass lange Läufe gar nicht möglich gewesen seien. „Zudem spielen wir Umschaltmomente noch nicht so aus wie in der Vorsaison“, ergänzt Funkel. „Da fehlen uns in der Statistik die langen Sprints von Benito Raman und Dodi Lukebakio.“

Schließlich gebe es noch einen kuriosen Grund für das Fehlen einiger Kilometer. „Wir schießen zu wenig Tore“, sagt Funkel, und Pfannenstiel fügt an: „Wenn nach einem Tor der Schütze zur Eckfahne rennt und die Mannschaft hinterher, kommt allein ein Teamkilometer zusammen.“

Nur einem sind veränderte Taktiken und fehlende Tore wurscht. Matthias Zimmermann war im Vorjahr mit 363,2 Kilometern bester Fortuna und liegt intern mit 149,8 schon wieder vorn. Wen die Furcht plagt, Laufleistung könne ein Indikator für Erfolg sein, dem sei ein Blick auf den SC Paderborn empfohlen. Der Aufsteiger ist hinter Leverkusen am zweitmeisten gelaufen – und in der Tabelle Vorletzter.