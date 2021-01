Rouwen Hennings möchte auch in Braunschweig einen Grund zu jublen haben.

2. Fußball-Bundesliga So stehen die Aufstiegschancen von Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf ist im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga angekommen. Am Montagabend geht zu Eintracht Braunschweig.

Schaut man auf die direkten Duelle der Top fünf der 2. Bundesliga, sieht es für einen Klub ganz düster aus. Fortuna Düsseldorf hat hier eine rabenschwarze Bilanz. Drei Spiele, drei Niederlagen, neun Gegentore. Gegen den VfL Bochum setzte es eine peinliche 0:5-Klatsche. Dennoch haben sich die Düsseldorfer in den vergangenen Wochen zurück in die Spitzengruppe gespielt.

Besonders an diesem Wochenende kann Fortuna aber einer der großen Gewinner des Spieltags werden. Bis auf Bochum haben alle direkten Konkurrenten Punkte gelassen. Am Montagabend (20.30 Uhr) spielen die Düsseldorfer bei Eintracht Braunschweig.

Stellt sich die Frage: Wer hat in dieser sehr leistungsdichten Liga letztlich den längeren Atem? Wir haben die fünf Topteams einem Leistungscheck unterzogen.

Hamburger SV

Der HSV nimmt in dieser Saison bereits den dritten Anlauf, endlich den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Vorher gelang es den Trainern Christian Titz, Hannes Wolf und Dieter Hecking nicht, die auf dem Papier wohl stärkste Mannschaft der Liga auf die ersten drei Plätze zu führen.

Nun gibt es mit Daniel Thioune einen dritten Anlauf. Das Team hat mittlerweile ein anderes Gesicht, ist gespickt mit hungrigen Spielern, für die ein Aufstieg in die Bundesliga der größte Erfolg ihrer Karriere wäre. Allerdings geht der Mannschaft ein wenig die kreative Kompetenz ab. Bis auf Jeremy Dudziak tut sich der HSV schwer, spielerische Lösungen zu finden. Wenn der Gegner intensiv presst, sind die Hanseaten zu knacken. Dafür haben sie im Angriff den Aufstiegsgaranten schlechthin: Simon Terodde. Der 32-Jährige erzielte in den bisherigen 15 Spielen herausragende 16 Tore. Trifft er weiterhin nach Belieben, ist der HSV der Topkandidat um den Aufstieg.

Aufstiegschance: 60 Prozent.

Holstein Kiel

Die Norddeutschen entwickelten sich in den vergangenen Jahren zu einer echten Spitzenmannschaft der 2. Bundesliga. Bereits nach dem Aufstieg ins deutsche Unterhaus schafften die Störche unter Trainer Markus Anfang die Sensation und beendeten die Spielzeit auf dem Relegationsrang.

Danach stabilisierte sich Kiel in der Liga. In dieser Saison soll unter Trainer Ole Werner der große Coup geschafft werden. Das Potenzial ist unbestritten da, besonders die Offensive überzeugt mit Spielern wie Finn Bartels und Lee Jae-sung. Das Manko: Fest eingeplante Siege wie gegen Osnabrück und St. Pauli dürfen zukünftig nicht mehr verschenkt werden. Diese Punkte fehlen hinten heraus.

Aufstiegschance: 25 Prozent.

SpVgg Greuther Fürth

Die Fürther sind unter Trainer Stefan Leitl zu einer echten Einheit geworden. Jeder rennt für den anderen. Und auch spielerisch hat sich das Kleeblatt enorm weiterentwickelt. Angeführt von Branimir Hrgota lieferte man viele vielversprechende Leistungen ab.

Noch fehlt aber die Konstanz. Der Aufstieg kommt in diesem Jahr voraussichtlich noch zu früh. Wenn die Mannschaft zusammengehalten werden kann, ist im nächsten Jahr noch mehr drin.

Aufstiegschance: 10 Prozent.

VfL Bochum

Die Bochumer starteten bereits als Geheimfavorit in diese Saison und wurden diesen Vorschusslorbeeren bislang auch gerecht. Die Fortuna-Fans werden sich noch schmerzlich an das Auswärtsspiel an der Castroper Straße erinnern, als der VfL die Düsseldorfer nach einer schnellen Roten Karte für Kristoffer Peterson förmlich überrollte.

Das Plus der Bochumer: der unbändige Wille. Die Mannschaft von Thomas Reis gibt niemals auf. Im DFB-Pokal gegen Bundesligist Mainz holte der VfL einen 0:2-Rückstand auf und kam weiter. Bleibt die Mentalität so und keiner der Führungsspieler verletzt sich, hat Bochum gute Chancen, schlussendlich unter die Top drei zu kommen.

Aufstiegschance: 40 Prozent.

Fortuna Düsseldorf

Im Powerranking der Liga nimmt Fortuna durch die vergangenen fünf Siege in Serie natürlich eine Sonderrolle ein. Wenn die Düsseldorfer diesen Punkteschnitt auch nur annähernd halten können, geht in Sachen Aufstieg kein Weg an ihnen vorbei.

Wichtig wird sein, gut durch den Januar zu kommen. In diesem Monat warten drei Auswärtsspiele gegen vermeintlich schwächere Teams, angefangen mit der Montag-Aufgabe in Braunschweig, und zwei Heimpartien gegen die direkten Konkurrenten Fürth und Hamburg. Anschließend geht es noch nach Kiel. Danach kann seriös beantwortet werden, wohin der Weg für die Rheinländer wirklich geht. Die vergangenen Leistungen und Ergebnisse machen aber Hoffnung.

Aufstiegschance: 50 Prozent. (pabie)