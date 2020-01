Düsseldorf. Zum Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen mit 0:1 verloren. Das Tor erzielte Niklas Moisander.

Torwartfehler! Fortuna Düsseldorf verliert 0:1 gegen Bremen

Viel ungünstiger hätte der Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga für Fortuna Düsseldorf nicht laufen können. Torhüter Florian Kastenmeier, der den verletzten Zack Steffen vertrat, patzte bei seinem Erstliga-Debüt und lenkte in der 67. Minute einen Kopfball von Werder Bremens Kapitän Niklas Moisander ins eigene Netz. Mit dem 0:1 (0:0) gegen den Mitabstiegskandidaten von der Weser rutscht das Team von Trainer Friedhelm Funkel erst einmal auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

Der Samstag hatte mit einer Torhüter-Entscheidung angefangen. Trainer Funkel schenkte Florian Kastenmaier das Vertrauen. Der 22-jährige ehemalige Stuttgarter, der bisher nur im DFB-Pokal gegen Erzgebirge Aue (2:1) zum Einsatz gekommen war, feierte sein Bundesliga-Debüt. Vor der Pause musste Kastenmaier nur einmal ernsthaft eingreifen. Per Fußabwehr gegen Bremens Niederländer Davy Klaassen verhinderte der Debütant das mögliche 0:1.

Debüt des Schalkers Skrzybski

Die Fortunen, die neben Kastenmeier auch den ehemaligen Schalker Steven Skrybski erstmals im offensiven Mittelfeld aufgeboten hatten, brauchten eine gute Viertelstunde, um in die Partie zu kommen. Ab Minute 15 wirkten die Gastgeber etwas entschlossener und waren dem Führungstor auch näher. Die beste Chance vergab Alfredo Morales in der 31. Minute. Seinen Schuss von der Strafraumgrenze lenkte Werder-Torsteher Jiri Pavlenka mit einer Glanzparade über die Querlatte.

Die Gäste, im Vergleich zum 0:1 kurz vor Weihnachten in Köln auf fünf Startpositionen von Trainer Florian Kohfeldt verändert, wirkten nach zuletzt vier Niederlagen in Serie betont vorsichtig. Der Tabellenvorletzte wirkte selten zwingend, gewann in Halbzeit eins auch nur 41 Prozent der Zweikämpfe.

Freistoßball unterschätzt

Nach dem Wechsel dann Bremen etwas mutiger. Zweimal vergab Torjäger Milot Rashica in aussichtsreicher Position: einmal per Kopfballaufsetzer. den Keeper Kastenmeier aus der linken Torecke fischte, dann mit einem Schuss ans Außennetz. Fortuna präsentierte sich im Vorwärtsgang eher zahnlos.

Als schon vieles auf ein torloses Spiel hindeutete, patzte ausgerechnet Torsteher Kastenmeier. Der Ex-Stuttgarter unterschätzte einen weit geschlagenen Freistoßball von Rashica und lenkte sich den folgenden Kopfball von Niklas Moisander, der am hinteren Pfosten gelauert hatte, ins eigene Netz. Die Werder-Fans, die den Gästeblock vollständig besetzt hatten, jubelten enthusiastisch. Alle übrigens Fans unter den 46.000 Zuschauern zogen indes ein langes Gesicht.

Fortuna packte in den finalen zehn Spielminuten die Brechstange aus, drückte auf den Ausgleich. Doch der fiel nicht mehr. Der Torschütze Niklas Moisander wurde kurz vor Ende noch mit Gelb/Rot vom Platz gestellt.