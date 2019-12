Fußball-Bundesliga Vertrag: Fortuna Düsseldorf will mit Funkel weitermachen

Düsseldorf. Offenbar steht fest, dass Fortuna Düsseldorf in der Fußball-Bundesliga den Vertrag mit Cheftrainer Friedhelm Funkel um ein Jahr verlängern will.

Mit Fußball-Fans im Allgemeinen ist das so eine Sache. Mit Fußball-Fans aus dem Rheinland ist das eine ganz spezielle Sache. Von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Natürlich nimmt der Anhänger aus ganz naheliegenden Gründen nicht wahr, in seinen Einschätzungen auch nur ein wenig befangen sein zu können. Die vergangenen Jahre waren verführerisch. Denn Fortuna hat groß aufgespielt. Der Aufstieg. Dann eine mehr als souveräne Saison in der Bundesliga. Aber nun gerät der Verein sportlich ins Trudeln.

Und ausgerechnet in dieser Phase sollen die mittelfristigen Planungen abgeschlossen werden. Konkret heißt das: Trainer Friedhelm Funkel will nicht erneut eine Hängepartie erleben, er pocht auf ein klares Bekenntnis und eine schnelle Lösung. Wie die „Bild“ und der „Express“ zuerst berichteten, soll noch vor Weihnachten ein neuer Vertrag unterschriftsreif sein.

Diese Dramaturgie wird allerdings erheblich durch ein noch ausstehendes Spiel gestört. Am Sonntag (15.30 Uhr) empfängt Fortuna den Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin. Sollte auch diese Partie vergeigt werden, könnte es ganz schnell richtig ungemütlich werden. „Meine Vertrags-Verlängerung liegt überhaupt nicht auf Eis. Im Gegenteil: Ich bin sehr optimistisch, dass wir sie diese Woche noch offiziell verkünden können”, sagt Funkel im Interview mit „Bild“. „Ich hoffe einfach, dass alle hier ruhig bleiben. Es ging vier Jahre nur nach oben. Jetzt haben wir eine kleine Delle, sind aber nicht weit weg vom Schlag. Ich sage es in aller Deutlichkeit: Ich hätte null Verständnis dafür, wenn irgendjemand am Trainerteam zweifeln sollte oder sogar etwas verändern will.“

Abgeschwächte Euphorie

Funkel hatte noch vor einigen Monaten alle Trümpfe in seiner Hand. Doch die Euphorie um ihn hat sich in Teilen gelegt. Verschiedene Alleingänge und Kommentare zu diesem und jenem Thema haben ihm einerseits bundesweit viele Sympathien beschert, anderseits aber auch im Umfeld des Vereins seinen Kritikern Auftrieb beschert. Sie werfen ihm eine permanente Selbstinszenierung vor. Ein Trainer, der nach 16 Spieltagen nur zwölf Punkte vorzuweisen hat, kann ein leichtes Ziel sein.

Doch allen Beteiligten sollte auch ohne allzu intensives Nachdenken klar sein, dass Funkel mehr als diese Punkte ist. Dem Team ist nie etwas zugefallen, es musste sich alles erarbeiten. In dieser Saison wird das deutlicher. Die Luft wird dünner. Und Rückschläge kommen dazu. Matthias Zimmermann hat sich gebeim 0:3 in Augsburg am Dienstagabend einen Mittelhandbruch zugezogen. Immerhin kann er mit einer Spezialschiene zeitnah wieder mitwirken.

Peter Frymuth wieder im Aufsichtsrat

Sportvorstand Lutz Pfannenstiel hat deutlich gemacht, dass er weiter mit Funkel arbeiten möchte. Die beiden haben sich als Einheit eingespielt – wie intensiv sie wirklich einander verbunden sind, wird diese Krise offenbaren. Auf Anfrage unserer Redaktion war Pfannenstiel gestern nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Er sei den ganzen Tag bis zum späten Abend in Sitzungen. Ob es dabei auch um die Zukunft von Funkel gegangen ist, wollte er nicht kommentieren.

Übrigens:

Fortunas Wahlausschuss hat ­den ehemaligen Vorstandschef Peter Frymuth (2004-2014) für drei Jahre in den Aufsichtsrat berufen. Der DFB-Vize-Präsident tritt damit die Nachfolge von Christian Veith an, der im November von seinem Amt zurückgetreten war.

Zum Aufsichtsrat gehören damit: Reinhold Ernst (Vorsitzender, im Gremium seit 2014), Carsten Knobel (stellvertretender Vorsitzender, 2015), Dirk Böcker (2017), Björn Borgerding (2014), Dieter vom Dorff (2005), Sebastian Fuchs (2017), Peter Frymuth (2019), Ignacio Ordejón Zuckermaier (2014), Martina Voss-Tecklenburg (2018).