Nach vier vergeblichen Anläufen konnte der VfB Homberg am Samstag den ersten Punkt in diesem Jahr holen. Am 26. Spieltag der Regionalliga erkämpfte sich der abstiegsbedrohte Aufsteiger am Rheindeich ein 2:2 (1:0)-Remis gegen die U 23 von Borussia Dortmund.

Coach Stefan Janßen änderte die Startelf, die vor Wochenfrist die 0:3-Pleite beim TuS Haltern einstecken musste, gleich auf sechs Positionen. Für den gelbgesperrten Robin Urban rückte Durim Berisha in die Innenverteidigung, Metin Kücükarslan begann für den verletzten Louis Ferlings auf der Sechs, Pierre Nowitzki nahm die Position des rechten Außenverteidigers ein, Thorsten Kogel rückte in die Mittelfeldzentrale, Nicolas Hirschberger kam zu seinem Startelfdebüt auf der linken Seite – und Robin Offhaus zu seinem ersten Meisterschaftseinsatz im VfB-Tor. Stammkeeper Philipp Gutkowski nahm somit neben Kapitän Dennis, Wibbe und Koray Kacinoglu nur auf der Bank platz. Markus Wolf musste mit Hüftproblemen passen.

VfB Homberg nahm Tempo des Gegners aus dem Spiel

Die Homberger traten den technisch versierten BVB-Talenten mit der von Janßen angekündigten dichten Staffelung entgegen und nahmen das Tempo des Gegners somit erfolgreich aus dem Spiel. Außer durch einen kleinen Schnitzer von Offhaus, der einen zu laschen Pass in die Füße von Tobias Raschl spielte, sich die Kugel dann aber wieder holte, kam der BVB aus dem Spiel heraus in der ersten Halbzeit zu keiner Chance. Der VfB suchte sein Glück im Umschalten und schnellen Pässen auf Sturmspitze Danny Rankl. Auch das führte zum Erfolg. Der Stürmer holte an der linken Kante des Strafraums einen Freistoß heraus, den Patrick Dertwinkel flach an Mann und Maus vorbei zum 1:0 neben den rechten Pfosten setzte (19.). Zum ersten Mal in diesem Jahr durfte der VfB im eigenen Stadion einen Treffer und eine Führung bejubeln.

Mit dieser im Rücken konnten die Gelb-Schwarzen sich komplett darauf konzentrieren, die Schwarz-Gelben vom eigenen Kasten fernzuhalten. Wieder mit Erfolg: Nur einmal strahlte der BVB bis zur Pause noch Torgefahr aus, doch die VfB-Abwehr konnte Joseph Boyamba nach einer Ecke am Einschuss aus fünf Metern hindern (32.).

U 23 vom BVB findet mehr Lücken - Duman sorgt für Wende

Nach der Pause spielten die Gäste nach der Umstellung auf ein 4-4-2 System mit mehr Wucht nach vorne und fanden öfter die Lücke im Homberger-Abwehrblock. Mit vereinten Kräften blockten Durim Berisha, Mike Koenders und Offhaus BVB-Stürmer Boyamba im Fünfer (55.). Kurz darauf spielte Hirschberger seinen Abwehrversuch in die Füße von Steffen Tigges, doch Offhaus war beim Flachschuss des Angreifers aus 16 Metern zur Stelle. In der 63. Minute war der VfB-Schlussmann dann aber machtlos. Chris Führich ließ Nowitzki auf der linken Seite stehen, passte quer in den Rücken der VfB-Abwehr auf Taylan Duman, der aus zehn Metern zum 1:1 einschob.

Die Homberger machten auf der anderen Seite zu wenig aus den sich bietenden Kontergelegenheiten. So verpasste Koenders nach Zuspiel von Rankl mit einer Grätsche am langen Pfosten den Ball und die Riesenchance zum Ausgleich (66.). Wie es geht, zeigten die Borussen nur zwei Minuten später. Nahezu mit einer Kopie des 1:1 – diesmal mit Dominik Wanner als Passgeber – sorgte Duman mit seinem zweiten Treffer für die Wende.

VfB-Coach Janßen. „Haben leidenschaftlich dagegen gehalten“

Der VfB drückte auf den Ausgleich. Nach Zuspiel des eingewechselten Koray Kacinoglu scheiterte der ebenfalls eingewechselte Cagatay Kader im Fünfer an der BVB-Verteidigung (75.). Fünf Minuten später aber durfte der Stürmer jubeln. Einen Schuss von Marvin Lorch ließ BVB-Keeper Luca Unbehaun im Nachfassen fallen, Kader staubte an der Torlinie zum 2:2 ab. Dabei blieb es. Der erste Punktgewinn in diesem Jahr war perfekt.

Und dieser war für Stefan Janßen „absolut verdient“, so der Coach. „Der BVB war spielerisch besser, aber wir haben leidenschaftlich dagegen gehalten.“

VfB Homberg – Borussia Dortmund II 2:2 (1:0)

VfB: Offhaus – Nowitzki (73. Kayaoglu), Berisha, Koenders, Walker – Kücükarslan – Lorch, Kogel (81. Acar), Dertwinkel, Hirschberger (62. Wibbe) – Rankl (73. Kader).

BVB II: Unbehaun – Hippe, Rente, Bünning (49. Wanner) – Morey Bauza, Hober, Raschl (77. Tunga Malanda), Duman (87. Rizzo) – Boyamba, Tigges, Führich.

Tore: 1:0 Dertwinkel (19.), 1:1, 1:2 Duman (63., 68), 2:2 Kader (80.).

Gelbe Karten: – Rente.

Schiedsrichter: Lars Bramkamp (Hattingen)

Zuschauer: 400.

So geht’s weiter: Samstag, 29. Februar, 14 Uhr: Fortuna Düsseldorf II – VfB (Paul-Janes-Stadion).