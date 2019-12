Duisburg. Die Zebras sind in der Bundesliga wegen der schlechteren Tordifferenz hinter den 1. FC Köln abgerutscht. In Wolfsburg war nichts zu holen.

Abstiegsplatz zur Winterpause für den MSV Duisburg

Vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg hatte Trainer Thomas Gerstner scherzhaft angekündigt, „drei Reisebusse im Strafraum parken“ zu wollen. Diese Taktik ging für die Fußballerinnen des MSV Duisburg offenbar eine Halbzeit lang prima auf, denn nach 45 Minuten stand es beim amtierenden Meister und überlegenen Tabellenführer der Bundesliga 0:0. Offenbar wurde aber zum Seitenwechsel vergessen, die Fahrzeuge umzusetzen, denn am Ende stand eine dann standesgemäße 0:4-Niederlage für die Zebras, die nun auf einem Abstiegsplatz überwintern, weil Konkurrent 1. FC Köln nur mit 0:1 gegen 1899 Hoffenheim verlor und nunmehr die minimal bessere Tordifferenz aufweist.

Thomas Gerstner hatte trotzdem nachher nicht viel zu beanstanden. Seine Schützlinge hatten bis zum Seitenwechsel einem Team Paroli geboten, das mit seiner Startaufstellung dazu angetan war, die Gegnerinnen zu demoralisieren. Die niedersächsische Startruppe ließ da schon große Chancen aus, scheiterte entweder an der starken Keeperin Caro Härling oder an sich selbst. „Im Prinzip hatten wir schon nach 15 Minuten unser Glück für ein ganzes Spiel aufgebraucht“, meinte Gerstner. Bis zur Pause hielt die Duisburger Defensive, die sich zeitweise in eine Sechserkette umformierte, sehr ordentlich dagegen. Nicht dabei war übrigens die privat verhinderte Lisa Makas, zudem musste Ersatzkapitänin Yvonne Zielinski nach zuletzt eher mäßigen Leistungen auf die Bank, für die Isabel Hochstein die Binde übernahm. Im zentralen Mittelfeld gab Emma Hilbrands ihr Startelfdebüt in der Bundesliga; mit Meret Günster stand eine weitere Nachwuchsakteurin als einzige Spitze auf dem Feld. Beiden attestierte ihr Coach eine gute Leistung.

Der Türöffner für den VfL war das 1:0 durch Alexandra Popp kurz nach Wiederbeginn. Die weiteren Treffer durch Ingrid Syrstad Engen, Anna Blässe und Ewa Pajor fielen dann fast zwangsläufig.

MSV: Härling – O’Riordan, Hochstein, Fürst – Angerer, Debitzki, Hilbrands, Lange (67. Halverkamps) – Arghandiwal (64. Zie­linski), Radtke – Günster.

Tore: 1:0 Popp (47.), 2:0 Engen (56.), 3:0 Blässe (66.), 4:0 Pajor (86.).