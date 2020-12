AMC-Pilot Johannes Georg Kreuer wurde daheim geehrt

Duisburg Johannes Georg Kreuer vom AMC Duisburg hat eine erfolgreiche Saison mit seinem Donkervoort D8 R hinter sich gebracht.

Nach der Absage des Saisonfinales auf dem Nürburgring erfolgte nur wenige Tage später die nächste. Auch die Essen Motor Show wurde abgesagt. Für die Ehrung ihrer Sieger und Platzierten fand die Spezial Tourenwagen Trophy nun ein ganz eigenes Konzept.

Für den Promotor der Spezial Tourenwagen Trophy, Rolf Krepschik, kamen einige Kilometer zusammen, denn er übergab den Gewinnern persönlich die Pokale. „Leider müssen wir in diesem Jahr auf einen würdigen Rahmen verzichten. Dennoch sollen die Teilnehmer die Pokale für ihre gezeigten Leistungen erhalten“, fand Rolf Krepschik. Auch in Duisburg machte Krepschick Station und übergab Johannes Georg Kreuer gleich zwei Pokale. In der Klassik-Wertung für ältere STT-Fahrzeuge konnte sich der Pilot des AMC Duisburg den ersten Platz in der Meisterschaft sichern. In der Gesamtwertung der Division 1 belegte er den neunten Platz.

So lief die Saison

Mit Uwe Alzen und Ralf Glatzel gibt es erstmals zwei punktgleiche Meister. Dahinter sicherte sich Max Frederik Gruhn die Vizemeisterschaft. Dritter im Championat wurde Nick Deissler, der zudem den Junioren-Titel abräumte.

Mit coronabedingter Verspätung startete die STT auf dem Lausitzring am zweiten Juliwochenende in die Saison beim P9 Challenge Race Weekend. Mit an den Start ging Johannes Georg Kreuer im Donkervoort D8 R, eingesetzt und vorbereitet von Classic & Speed vom Bilster Berg. Ausgetragen wurden auf dem 4,520 Kilometer langen Kurs zwei Läufe über jeweils 30 Minuten. In beiden Läufen belegte der Duisburger Rang neun in der Division 1.

Von der Lausitz ging es nach Hockenheim. Bei den Porsche Club Days 2020 bestritten die Piloten der STT bei hohen Temperaturen die Läufe drei und vier auf der 4,574 Kilometer langen Strecke. Im ersten Lauf am Sonntagmorgen wurde der Duisburger Zehnter; im zweiten Rennen am Abend überquerte er die Ziellinie auf Rang sieben.

Im August in den Niederlanden

Ende August ging es dann in die Niederlande nach Assen. Dort richtete die RSG Hamburg die ADAC-RSG Racing Days 2020 aus. Am Freitag gab es Dauerregen und für den AMC-Piloten sprang nur Startplatz 14 heraus, doch im Rennen lief es dann gut. Im ersten Lauf am Samstag wurde er Neunter in der Gesamtwertung und landete auf Platz sieben in der Division 1. Am Sonntag konnte sich Kreuer im gelben Donkervoort nochmals verbessern und beendete das Rennen nach 30 Minuten auf Gesamtrang acht und Platz fünf in der Division 1.

Auf dem Sachsenring fand Ende September der vierte Saisonlauf statt. Der Auftritt ist eine der ganz wenigen Möglichkeiten, auf der anspruchsvollen Berg- und Talbahn zu fahren. Nachdem der Wetterbericht am Freitag noch daneben lag, schüttete es am Samstag wie angekündigt aus allen Kübeln. Für die Teilnehmer keine leichten Verhältnisse. Quasi den goldenen Regenschirm räumte im ersten Rennen Johannes Georg Kreuer ab. Im offenen Donkervoort kämpfte sich Kreuer auf die zehnte Position nach vorne und schaffte damit auch einen starken vierten Platz in der Klassenwertung der Division 1. Der Donkervoort-Pilot ließ damit Bernhard Löffler (Lamborghini Huracan GT3) und Berthold Gruhn (Audi R8 LMS) hinter sich. Im zweiten Heat hieß es Rang sechs in der Division. Diesmal konnte Gruhn das Rennen vor dem flinken Donkervoort beenden.

Die letzten beiden Läufe der STT bei der ADAC Westfalen Trophy Nürburgring mussten aufgrund von Corona abgesagt werden.

Johannes Georg Kreuer zog dennoch ein positives Fazit: „Es war wieder eine interessante Saison und ich bin zufrieden, da ich gegen Hubraum- und PS- starke Konkurrenten antreten musste.“