Antwerpen beruhigte den Duisburger Trainer Lieberknecht

Am Ende seines Statements wandte sich Marco Antwerpen, Trainer von Eintracht Braunschweig, in der Pressekonferenz zum Spiel des MSV Duisburg gegen die Eintracht (1:1) am Freitag mit einem Augenzwinkern an seinen Duisburger Kollegen Torsten Lieberknecht: „Torsten, reg’ dich nicht immer so auf.“

Ex-MSV-Trainer Rudi Bommer (links) war am Freitag als TV-Experte in Duisburg im Einsatz. Foto: TEAM2 via www.imago-images.de / imago images/Team 2

Lieberknecht erklärte erst auf Nachfrage – „Jetzt hat mich der Marco voll reingeritten“ –, worüber er sich nach der Partie aufgeregt hatte. Die Fernseh-Interviews zogen sich nach dem Spiel in die Länge. „Wir mussten eine halbe Stunde warten. Spieler, die verschwitzt sind, müssen draußen rumstehen. Da müssen wir eine Lösung finden“, klagte der Duisburger Coach.

Bommer erwartet MSV-Aufstieg

Als Fernseh-Experte war übrigens wieder Rudi Bommer im Einsatz. Der frühere MSV-Trainer, der von 2006 bis 2008 bei den Zebras tätig war, ist sich übrigens sicher, dass die Zebras den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffen werden. Das dürfte Torsten Lieberknecht freuen und nicht aufregen.