ASC Duisburg in Personalnot – Pleiten in Potsdam und Berlin

Wasserfreunde Spandau 04 –

ASC Duisburg 17:10

Viertel: 5:1, 6:3, 3:3, 3:3

Tore: Eidner (3), Manolakis, Bakulo (je 2), Schimanski, Illinger, Pavicic Capucho.



Beim ebenfalls nicht in Bestbesetzung spielenden Rekordmeister war die Messe für den ASC Duisburg in der Deutschen Wasserball-Liga (Pro A) bereits zur Pause (4:11) gelesen. „Wir sind in der ersten Halbzeit nicht mit der Pressverteidigung klar gekommen, hinterher lief es besser. Man muss aber einfach anerkennen, dass sie weiter sind als wir“, resümierte ASCD-Trainer Paul Schüler nach dem 10:17 am Samstag.





OSC Potsdam –

ASC Duisburg 18:16

Viertel: 5:4, 5:7, 4:2, 4:3

Tore: Eidner (5), Schimanski, Schmellenkamp, Bakulo (je 3), Schmitz, Pavicic Capucho.



Am Sonntagnachmittag machte sich die Personalsituation dann deutlich negativer bemerkbar. Ohne die verletzten Djordje Tanaskovic und Mark Gansen waren die Duisburger ohnehin schon gehandicapt angetreten, dann schied der anschließend untröstliche Stratos Manolakis schon im ersten Viertel (Rolle) ebenfalls aus. Auch Bastian Schmellenkamp (musste im zweiten Viertel passen) und Kapitän Jan Bakulo waren früh durch ihre Foulbelastung ausgebremst. „Das ist dann ein schmaler Grat, wie lange die restlichen Spieler im Wasser bleiben können, ohne dass ihnen am Ende die Kraft ausgeht“, so Schüler, der zwei starke Anfangsviertel seines Teams gesehen hatte. Letztlich kam es wie befürchtet. Schüler: „Wenn du faktisch ohne Vier spielt, geht dir irgendwann die Puste aus. Dann vergibst du leichte Bälle, die im Normalfall nie passieren würden.“

Noch im dritten Viertel hatten die Amateure mit 13:11 geführt. Mit einem 4:0-Lauf drehte Potsdam die Partie. „Das ist natürlich jetzt unglücklich gelaufen. Wir nehmen aber mit, dass wir trotz der Lage so einem Gegner auswärts unser Spiel aufdrücken können und gefährlich waren“, so Schüler.