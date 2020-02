ASC Duisburg kassiert in Hannover zu viele Gegentore

„Wetten, dass . . . ?“ So oder so ähnlich dürfte im vergangenen Sommer ein Gespräch zwischen Julian Real und Paul Schüler begonnen haben. Real, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, der seit einigen Jahren für Waspo 98 Hannover die Badekappe schnürt, hatte seinem einstigen Mitspieler, dem jetzigen ASCD-Trainer Schüler, eine Wette angeboten. Real glaubte nicht daran, dass der ASC Duisburg das Spiel gegen den OSC Potsdam in der Deutschen Wasserball-Liga im November gewinnen würde. Die Duisburger siegten aber mit 19:17. Der fällige Einsatz, vier Kästen Bier, wurde am Wochenende nach dem Ligaspiel des ASCD in Hannover eingelöst. Der Gerstentrunk dürfte dabei geholfen haben, die etwas zu deutliche 14:24 (3:5, 3:6, 4:5, 4:8)-Niederlage zu verpacken.

Unter erschwerten Bedingungen hatten sich die Duisburger bis weit ins dritte Viertel hervorragend verkauft. Bis zum 9:12 durch Gilbert Schimanski hielt sich der Abstand in Grenzen. „Das war bis dahin alles gut. Man muss aber auch so ehrlich sein und sagen, dass Hannover auch nicht 100 Prozent gegeben hat“, konstatierte Paul Schüler. Der ASCD-Trainer hätte mit der – ohnehin eingeplanten – Niederlage ganz gut leben können, wenn die Pleite letztlich nicht doch noch recht deutlich ausgefallen wäre. Schüler: „Wir waren im Angriff extrem engagiert, vom Einsatz her kann ich überhaupt nichts bemängeln. 24 Gegentore sind aber einfach zu viel. Wir haben uns am Ende einige Nachlässigkeiten erlaubt. Mein Gefühl sagt mir, dass die Niederlage um fünf Tore zu hoch ausgefallen ist. Trotzdem war das heute okay.“

Auf der Rückfahrt ins Ruhrgebiet, auf der in zumindest einem der beiden Kleinbusse das Karnevalswochenende feucht-fröhlich eingeläutet wurde, durften sich die Amateure noch bei einem anderen ehemaligen Mitspieler bedanken. Moritz Schenkel, der sich ebenfalls auf den Heimweg nach Duisburg gemacht hatte, ersparte dem ASCD eine lange Verspätung. Paul Schüler: „Moritz hat uns unterwegs angerufen und uns vor einer Vollsperrung gewarnt. So konnten wir den Stau rechtzeitig umfahren. Er stand mittendrin.“

Tore: Bakulo (5), Schmellenkamp (3), Eidner (2), Schimanski, Schmidt, Illinger, Möller