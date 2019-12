Die Wasserballer des ASC Duisburg sind trotz eines Fehlstarts souverän ins Viertelfinale des DSV-Pokals eingezogen. Der Duisburger SV 98 musste gegen den Titelverteidiger Waspo Hannover erwartungsgemäß die Segel streichen.

SG Neukölln –

ASC Duisburg10:15

Viertel: 5:1, 0:4, 2:3, 3:7

ASCD: Eidner (7), Bakulo, Tanaskovic (je 3), Manolakis (2).



Knapp fünf Minuten waren in der Schöneberger Schwimmhalle gespielt, als Melwin Meißner zum 4:0 für die Gastgeber traf. „Das erste Viertel haben wir völlig verpennt“, sah Paul Schüler einen überaus holprigen Start. Zufrieden stimmte den ASCD-Trainer die Art und Weise, wie seine Schützlinge mit dem anfänglich deutlichen Rückstand umgingen. Die Amateure behielten die Ruhe und machten aus dem 1:5 (7.) eine 7:5-Führung (20.). Bis zum 8:8 (26.) durfte Neukölln mit der Überraschung liebäugeln. Dann legte der ASCD einen gewaltigen Endspurt hin. Mit dem 13:8 (30.) war die Entscheidung gefallen. „Wir hatten das Spiel ab Mitte des zweiten Viertels im Griff. Die Schlussphase war wirklich stark“, so Schüler.

Für Dennis Eidner endete der Abend in der Notaufnahme. Der Center, der mit sieben Treffern großen Anteil an der Duisburger Aufholjagd hatte, wurde kurz vor dem Ende von Marek Molnar über Wasser geschlagen. Die Schiedsrichter ahndeten den Frustabbau des Neuköllners nicht. „Dennis war stark desorientiert, konnte sich nicht erinnern, wie das Spiel ausgegangen ist und der Tag sonst so verlaufen ist“, so Schüler. Bei Eidner wurde eine schwere Gehirnerschütterung diagnostiziert. Der Nationalspieler musste in seiner Heimatstadt über Nacht im Krankenhaus bleiben.

Duisburger SV 98 –

Waspo 98 Hannover7:27

Viertel: 3:9, 1:7, 1:6, 2:5

DSV: Theis (2), van Anholt, Boffen, Gromann, Ranta, Schüring.



„Wir wollten uns achtbar aus der Affäre ziehen. Das ist uns gelungen“, zeigte sich 98-Trainer Christian Vollmert zufrieden. Bis zum 3:4 (6.) blieb der DSV in dem ungleichen Duell auf Schlagdistanz. Dann ließ das Hannoveraner Starensemble, angeführt von den früheren Champions-League-Siegern Aleksandar Radovic und Darko Brguljan, die Muskeln spielen und schraubte das Ergebnis in die Höhe. „Wir konnten einige Nadelstiche setzen und hätten sogar noch drei, vier Tore mehr erzielen können“, so Vollmert.