Duisburg. Der Center des ASC Duisburg will sich mit der Nationalmannschaft für die Spiele in Tokio qualifizieren. Aktuell läuft die Europameisterschaft.

ASCD-Spieler Dennis Eidner und der Traum von Olympia

Für Dennis Eidner soll in diesem Jahr ein Traum in Erfüllung gehen. „Das große Ziel ist es, endlich zu den Olympischen Spielen zu kommen.” Der Center des ASC Duisburg war als Wasserball-Nationalspieler mehrfach bei Welt- und Europameisterschaften im Einsatz, national hat er schon alle Titel gesammelt. Doch das eine große Ziel eines jeden Leistungssportlers hat sich für den Koch eben noch nicht erfüllt. Tokio wird für Eidner wohl die letzte Chance.

Doch der Weg nach Japan ist ein kniffliger für Eidner und Co. Bei den aktuell in Budapest ausgetragenen Europameisterschaften (bis zum 26. Januar) müssen sich die von zahlreichen Verletzungen heimgesuchten Deutschen einen Startplatz für das im März in Rotterdam stattfindende Olympia-Qualifikationsturnier sichern. Um sich auf den Weg in die niederländische Hafenstadt machen zu dürfen, muss die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm zunächst davon ausgehen, mindestens Achter werden zu müssen. Welcher Platz genau nötig ist, hängt dabei vom Turnierverlauf ab. Titelverteidiger Serbien, Weltmeister Italien und der WM-Zweite Spanien haben die Tokio-Teilnahme bereits sicher, als Europameister oder hinter diesen drei Topteams kann sich eine andere Nation das Ticket für das olympische Turnier in Japan sichern. Darüber hinaus werden dann noch vier Plätze für das letzte Qualifikationsturnier (22. bis 29. März) vergeben.

Auch Real, Schenkel und Troost sind im Rennen

Der ASCD wird gleich von vier Teilnehmern repräsentiert. Eidner ist dabei der einzige Aktive aus dem aktuellen Kader des Double-Siegers von 2013. Dabei sind aber auch Julian Real und Moritz Schenkel, beide bekanntermaßen in der Deutschen Wasserball-Liga in Diensten von Waspo 98 Hannover – und dann wäre da ja auch noch Arno Troost. Der Ex-Trainer der Amateure trägt mittlerweile als Damen-Bundestrainer die Verantwortung am Beckenrand und schaffte es, sich in einem Herzschlagfinale mit seinem Team für die kontinentalen Titelkämpfe zu qualifizieren.

Im Aufgebot steht dabei auch Ronja Kerßenboom. Die Duisburgerin schwamm zu DWL-Zeiten bei den Freien Schwimmern Duisburg zwischen den Pfosten und schnürt nun für den SV Bayer Uerdingen die Kappe.

Während die Männer erst am Dienstag mit dem immens schweren Spiel gegen Kroatien – den Olympiasieger 2012 – in das Turnier starten, war das Troost-Team bereits zweimal im Einsatz. Zum Auftakt gab es eine 4:11-Niederlage gegen Italien; es folgte am Montag ein 3:23 gegen die Niederlande. Am Mittwoch steigt das Duell mit Frankreich, am Freitag geht es gegen Spanien (jeweils 11.30 Uhr), am Sonntag steht dann noch das Spiel gegen Israel (14.30 Uhr) auf dem Plan.

Keine optimale Vorbereitung

Dennis Eidner und Co. bekommen es indes in den Gruppenspielen am Donnerstagmorgen (10 Uhr) mit der Slowakei zu tun, ehe zum Abschluss der Vorrunde noch die Partie am Samstag (17.30 Uhr) gegen Montenegro ansteht.

Sowohl für die Männer als auch für die Frauen verlief die EM-Vorbereitung alles andere als optimal. Bei einem Vier-Nationen-Turnier in Serbien blieb die Mannschaft von Arno Troost nach Niederlagen gegen Serbien (11:13), die Slowakei (9:17), Israel (9:17) und erneut gegen die Slowakei (11:13) sieglos. Wenig besser erging es den deutschen Männern. Auch das Team von Hagen Stamm musste die Reise nach Budapest ohne Erfolgserlebnis antreten. Bei einem Vorbereitungsturnier in Montenegro kassierte die ersatzgeschwächte DSV-Auswahl Pleiten gegen Frankreich (11:14), Vorrundengegner Montenegro (11:19) und Georgien (7:10).