Duisburg. Das 13:21 war die erwartete Niederlage für die Amateure gegen Waspo 98 Hannover. In der Pro B verliert auch der DSV 98 im Derby gegen Krefeld.

Duisburgs Wasserball-Bundesligisten gingen am Wochenende leer aus. In der Pro A kassierte der ASCD gegen den amtierenden Vizemeister und Pokalsieger Waspo 98 Hannover die erwartete Niederlage. In der Pro B musste der DSV 98 im Derby gegen Krefeld 72 eine bittere Pille schlucken.