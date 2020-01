Duisburg. Am Samstag steigt die erste Etappe der Winterlaufserie des ASV Duisburg. Auch Topläufer Nikki Johnstone geht an den Start.

ASV Duisburg bittet zur 35. Auflage der Winterlaufserie

Wer kommt, wer bleibt? Knapp 6000 Teilnehmer haben sich zur 35. Winterlaufserie des ASV Duisburg angemeldet. Doch welche Favoriten auf den Gesamtsieg tatsächlich beim ersten Startschuss der Lauftrilogie am Samstag in Wedau am Start stehen werden, entscheidet sich meist kurzfristig.

Ein Kandidat auf den Titel in der Großen Serie hat sich jedenfalls – trotz noch nicht erfolgter Anmeldung – angekündigt. „Ich werde hinkommen“, vermeldete Nikki Johnstone am vergangenen Samstag, nachdem er in 32:01 Minuten den Angerlauf des TuSpo Huckingen über 10000 Meter gewonnen hatte. Hält der Schotte, der seit dem 1. Januar für Rhein-Marathon Düsseldorf startet, Wort, wäre ihm wohl von keinem anderen Teilnehmer das Wasser zu reichen.

Nikki Johnstone – hier bei seinem Sieg beim Rhein-Ruhr-Marathon, geht beim ASCV als Favorit an den Start. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Doch die nächste Frage wäre eben: bleibt er auch bei den folgenden Etappen am 15. Februar und 14. März am Start?In den letzten beiden Jahren hatte der amtierende Doppelsieger des Duisburger Rhein-Ruhr-Marathons den Serientitel bereits in Angriff genommen. Doch stets verhinderten verschiedene Gründe seine Teilnahme an allen drei Etappen über 10.000 Meter, 15.000 Meter und den Halbmarathon.

„Vielleicht wird 2020 ja diesmal mein Jahr“, gibt der Schotte die Hoffnung nicht auf. Nach zehnwöchiger gesundheitlich bedingter Pause fühlt sich der 36-Jährige nach dem gelungenen Wettkampfstart beim Angerlauf jedenfalls „sehr motiviert, neu anzugreifen.“ Die Veranstalter des ASV werden für den Titelkandidaten jedenfalls eine Startnummer frei halten.

Ebenso wie für Laura Hottenrott, die als Topfavoritin bei den Damen um 15 Uhr an den Start des Auftaktlaufs der Großen Serie gehen wird. Im letzten Jahr siegte die Profi-Läuferin vom TV Wattenscheid in 34.30 Minuten souverän über 10.000 Meter – nahm an den folgenden Etappen aber nicht mehr teil, sodass letztlich Andree Paquet ganz oben auf dem Treppchen stand. Die in Duisburg lebende Kanadierin hat sich – im Gegensatz zur Siegerin von 2018, Anika Fels (LG Coesfeld) – bislang jedoch ebenso wenig zur Titelverteidigung angemeldet, wie Sascha Hubbert, der im Trikot der LG Alpen in Vorjahr den Gesamtsieg einfuhr.

Anders sieht es bei den Männern in der kleinen Serie aus, die um 14 Uhr und 14.30 Uhr in zwei Startfeldern über 5000 Meter den Anfang bei den Erwachsenen macht. Habtom Tedros, der mit insgesamt über acht Minuten Vorsprung souverän den Gesamtsieg im letzten Jahr holte, schreitet zur Titelverteidigung. „Habtom ist in richtig guter Form“, sieht Szene-Kenner Andreas Menz, der gemeinsam mit Jochen Baumhoff auch wieder die Moderation im und rund um das Leichtathletik-Stadion übernehmen wird, gute Chancen für den Titelverteidiger aus Eritrea.

Katharina Wehr darf nicht starten

Den Brüdern Kjell und Leif Harmsen vom TRC Essen schreibt Menz ebenso Treppchen-Potenzial zu wie Luca Fröhling vom LV Marathon Kleve. Fröhlings Schwester Sophie hat bei der Winterlaufserie bereits mehrfach und eindrucksvoll auf sich aufmerksam gemacht. Als Elfjährige trug sie sich 2014 als jüngste Siegerin der kleinen Serie in die Geschichtsbücher des ASV ein, ehe sie 2015 die Titelverteidigung folgen ließ. Nach einer längeren Verletzungsbedingten Pause will die inzwischen 17-Jährige noch einmal angreifen.

Und die Chancen stehen nicht schlecht. Die gleichaltrige Vorjahressiegerin Annika Faber (TV Hasslinghausen) ist bislang nicht gemeldet. Die Vorjahreszweite Katharina Wehr darf aufgrund ihres Vereinswechsels vom TV Wanheimerort zum ASV nicht mehr starten, und die Drittplatzierte von 2019, Sonja Vernikov, ist nach eigener Aussage „noch nicht sicher“, ob sie an der kompletten Serie teilnimmt.

Eine Kandidatin auf den Gesamtsieg geht jedoch auch mit Carolin Aeling an den Start. Die Läuferin von der LG Coesfeld brachte bei der 34. Ausgabe eine Verletzung vor dem Abschlusslauf über 10.000 Meter vom Titel-Kurs ab.

Doch wer auch immer am Ende ganz oben stehen wird – für die Veranstalter vom ASV, die mit einem Fahrraddepot und einer Gepäckaufbewahrung auf der Tribüne erneut für zusätzliche Verbesserungen sorgen möchten, zählt indes vor allem die reibungslose Organisation, um rund 6000 Teilnehmern samt Begleitpersonen ein uneingeschränkt vergnügliches Laufevent bieten zu können. Das bleibt – gleich wer kommt