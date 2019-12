Eishockey Auch in Erfurt gelingt dem EV Duisburg nicht die Wende

Duisburg. Der Duisburger Oberligist kassiert eine 3:4-Niederlage bei den Black Dragons. Kyle Gibbons trifft beim ersten Einsatz. Am Sonntag kommt Essen.

Kyle Gibbons traf zur Premiere für die Füchse. Sein Treffer in allerletzter Minute war aber nicht mehr als ein Trostpflaster für den Eishockey-Oberligisten. Der EV Duisburg verlor vor 569 Zuschauern bei den Black Dragons aus Erfurt mit 3:4 (1:2, 1:0, 1:2). Der unter der Woche verpflichtete Torjäger aus Amerika, Kyle Gibbons, brachte allein keine Trendwende für das Team der Trainer Uli Egen und Didi Hegen. Die erfüllte Sehnsucht nach Siegen muss der Fuchs auf Sonntag vertagen. Um 18.30 Uhr erwartet der EVD den Lieblingsnachbarn aus Essen in der Jomizu-Arena.

Der Sieg im Derby ist nun quasi Pflicht. Zum einen, weil die Füchse sich nicht zum dritten Mal von den Moskitos böse stechen lassen dürfen. Niederlagen im Derby tun besonders weh. Zum anderen braucht die Mannschaft die Punkte, um den Abstand zum sechsten Tabellenplatz nicht abreißen zu lassen. Durch die Niederlage bei den Drachen auf dem vorletzten Platz rutschte der EVD auf Rang acht ab. Und schließlich: Ein echtes Erfolgserlebnis hilft der geschundenen Seele. Von den letzten acht Spielen konnte der EVD nur eins gewinnen. Und was ein 7:2 gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus Krefeld.

Führung durch Abercrombie

Gegen Erfurt hatten die Füchse beide Spiele gewonnen. Am Freitagabend aber ging der Gast leer aus. Der Anfang war vielversprechend, alles weitere weniger. Matt Abercrombie brachte die Füchse nach elf Minuten in Führung. Die beiden Neuen im Team, Verteidiger Markus Schmidt und Kyle Gibbons, lieferten die Zuarbeit. Die Hausherren drehten durch Milan Kosturek (14.) und Roberto Geisler (17.) vor der ersten Pause die Partie. Artur Tegkaev (38.) glich im Mitteldrittel aus. Im Schlussabschnitt geriet der EVD endgültig in Schieflage. Enzo Herrschaft (49.) und Reto Schüpping (55.) legten für den Außenseiter entscheidend vor. Kyle Gibbons’ Treffer (60.) ging als netter Einstand durch. Mehr aber auch nicht. Einmal mehr litten die Füchse unter Abschlussschwächen. Die Heilung von der Krankheit dauert offenbar länger.

„Wir haben im Mitteldrittel das Spiel verloren, als wir viele Chancen hatten, aber nur ein Tor gemacht haben. Einige Spieler checken offenbar nicht, worum es hier geht. Die Niederlage ist enttäuschend“, so ein ernüchterter Uli Egen.

Tore: 0:1 (11:38) Abercrombie (Gibbons, Schmidt), 1:1 (13:29) Kosturek (Keil, Krörner), 2:1 (16:43) Geisler (Toivanen, Kämmerer), 2:2 (37:11) Tegkaev (Schaludek, Eckl), 3:2 (48:13) Herrschaft (Weise, Klein), 4:2 (54:34) Schüpping (Weise, Fischer – 5-4), 4:3 (59:27) Gibbons (Schmidt). Strafen: Erfurt 10 – Duisburg 8. Zuschauer: 569.