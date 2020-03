Das Warten auf den ersten Sieg im Jahr 2020 nimmt kein Ende. Nur der patzenden Konkurrenz aus Haltern (1:5 in Rödinghausen) und Lippstadt (1:3 in Essen) sowie dem Spielausfall des Wuppertaler SV gegen Rot-Weiß Oberhausen ist es zu verdanken, dass die Aussichten des VfB Homberg auf den Klassenerhalt nach dem 27. Spieltag der Fußball-Regionalliga noch immer die gleichen sind wie eine Woche zuvor. Ob diese mit sechs Punkten Rückstand zum rettenden Ufer noch immer gleich gut oder gleich schlecht sind, ist Ansichtssache. Fakt ist, dass es der VfB in der Restrückrunde bislang nicht schafft, den Abstand zu verkürzen.

„Wir müssen auf uns schauen. Und da sieht es im Moment nicht so gut aus“, sagt Justin Walker. Und die Erklärung dafür ist – wenn es nach dem Außenspieler des VfB geht – simpel. „Wir schießen zu wenige Tore und kassieren zu viele.“

Bei der letzten 0:2-Niederlage gegen Düsseldorf reichte – wie schon eine Woche zuvor gegen den BVB II – ein Doppelschlag, um die Aussichten auf den ersten Sieg der Homberger im Jahr 2020 zu vernebeln. „Wir sind keine Mannschaft, die den Kopf in den Sand steckt“, sagt Walker, „aber so langsam muss auch mal ein Erfolgserlebnis her. Gegen Dortmund haben wir zwar immerhin den ersten Punkt geholt, aber auch der ist in unserer Situation eigentlich zu wenig. Wir brauchen einen Sieg.“

Auf den nehmen Walker & Co. trotz vieler Nackenschläge unermüdlich Anlauf auf Anlauf: „Wir versuchen uns Woche für Woche aus dem Tabellenkeller heraus zu ziehen. Aber stattdessen rutschen wir immer tiefer rein.“

Den Willen und die Bereitschaft kann Stefan Janßen seinem Team auch nicht absprechen. „Daran hat es uns nie gemangelt und daran hat es auch nie gelegen“, stellt der Coach klar. „Aber am Ende stehen wir da, wo wir stehen, aufgrund unserer Leistungen.“ Gegen die Jungprofis der Düsseldorfer hat einmal mehr die individuelle Klasse des Gegners den Ausschlag für die fünfte Niederlage in diesem Jahr gegeben. Nahezu jeder Fehler, der den meist über weite Strecken gut stehenden Hombergern unterlauft, wird so eiskalt bestraft. Der eigene Abschluss hingegen ist häufig zu ungenau – und immer wieder kommt das Pech hinzu. Allein in den Rückspielen gegen Aachen und Düsseldorf trafen die Gelb-Schwarzen fünfmal Alu.

Kein Mittel gegen Fortuna Düsseldorf gefunden

„Die Jungs haben auch in Düsseldorf alles getan, werden aber nicht dafür belohnt“, sagt Janßen, „in solchen Situationen kann man dann auch von Pech sprechen. Vielleicht hätte das Spiel dann noch eine Wendung genommen. Aber auch das ist hypothetisch. In der zweiten Halbzeit haben wir es ja auch nicht mehr geschafft, ein Mittel gegen die dichte Abwehr der Fortuna zu finden.“

So bleibt dem Aufsteiger nichts weiter übrig, als sich weiter auf den ersten Sieg vorzubereiten. Der wird im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln II sowie im Heimkick gegen Ligaprimus SV Rödinghausen nicht einfacher werden. Die Moral am Rheindeich aber ist nicht gebrochen. „Wir bleiben dran und kämpfen um jeden Punkt“, sagt Stefan Janßen.

Abstand zu Bergisch Gladbach ist kleiner geworden

Und das wird auch notwendig sein. Denn während der Rückstand nach oben nicht abreißen will, wird der Abstand nach unten kleiner. Der SV Bergisch Gladbach ist – mit zwei Spielen weniger – nur noch zwei Punkte vom VfB entfernt.

Dem Schlusslicht gelang am Samstag gegen den Bonner SC das, worauf die Homberger sehnsüchtig warten: der erste Sieg in diesem Jahr . . .