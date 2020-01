„Bruno“ Brunotte hinterlässt eine Lücke beim VfB Homberg

„Bruno“ geht von Bord. Nach fünf Jahren verlässt Marius Brunotte im Sommer den Handball-Oberligisten VfB Homberg. Der 25-jährige Kreisläufer und Abwehrchef kehrt dann zur HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen zurück. Sein Heimatverein unterstreicht damit seine Ambition, von der Verbands- in die Oberliga aufsteigen zu wollen. „Bruno hat mit uns frühzeitig das Gespräch gesucht und uns in seine Pläne eingeweiht“, hegt VfB-Trainer Sascha Thomas überhaupt keinen Groll: „Er ist einfach ein tadelloser Sportsmann.“ Brunotte hätte die Homberger schon im vergangenen Sommer verlassen können, wollte dem Verein nach dem gleichermaßen unnötigen wie unglücklichen Abstieg aus der Regionalliga Nordrhein aber beim Umbruch behilflich sein.

Die Lücke, die der 2,06 Meter große Hüne hinterlässt, wird der VfB zum Anlass nehmen, um seine Abwehr offensiver auszurichten. Thomas schwebt vor, dass sein Team künftig des Öfteren auch in einer 3:3- oder 4:2-Formation agieren soll. Im Angriff wird Tobias Reich die Kreisläufer-Position übernehmen. In dieser Saison agiert der spielende sportliche Leiter vor allem im Rückraum. Für Halblinks haben die Homberger in Philipp Buschhorn, dem Kapitän des Landesligisten Turnerbund Oberhausen, ihren Wunschspieler verpflichtet.

Weit in der Kaderplanung

„Wir sind mit der Kaderplanung auf einem guten Weg“, betont Sascha Thomas. Neben Reich und Buschhorn haben auch Torhüter Julian Seemann sowie Robin Werner, Joshua Rippelmeier, Julius Thiel, Stephan Ulrichs (alle Rückraum), Noah Adrian (Linksaußen) und Florian Rohde (Rechtsaußen) ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Ob Torhüter Yannick Wächter den Gelb-Schwarzen erhalten bleibt, ist berufsbedingt noch fraglich. Fest steht auch, dass Linksaußen Maurice Butry, der sich in der Endphase seines Studiums befindet, ab Sommer wieder für die VfB-Reserve in der Landesliga auflaufen wird. Rechtsaußen Tristan Moritz tritt ebenfalls kürzer und schließt sich Bezirksligist VfL Rheinhausen an.

Die HSG Ve/Ru/Ka kann neben Marius Brunotte, dem auch Offerten aus der Regional- und Oberliga vorlagen, einen weiteren Neuzugang vermelden. Vom A-Jugend-Bundesligisten DJK Adler Königshof kommt Rückraumspieler Till Lutzer. HSG-Trainer Helmut Menzel freut sich, dass die Wechsel bereits in trockenen Tüchern sind: „Marius und Till sind für uns echte Verstärkungen.“

Acht Punkte Rückstand

Ihren Aufstiegstraum werden die Rumelner in dieser Saison nicht verwirklichen können, was vor allem an der dünnen Personaldecke liegt. Als Tabellenvierter haben sie aktuell acht Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter TV Geistenbeck. „Um Erster zu werden, müssen wir uns breiter aufstellen“, weiß Menzel, der hofft, in Kürze erneut Vollzug melden zu können: „Wir befinden uns in Gesprächen mit zwei Rückraumspielern.“ Aus dem aktuellen Kader bleiben alle Spieler an Bord.