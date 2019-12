Duisburg. Die Zebras setzen auch in Aachen ihre Erfolgsserie fort. Die U 19 des MSV hat es ebenfalls mit der Alemannia zu tun – und jubelt auch.

C-Junioren des MSV Duisburg feiern die Herbstmeisterschaft

Die Fußball-A-Junioren des MSV Duisburg haben in der U-19-Bundesliga den zweiten Sieg in Serie eingefahren und sich im Abstiegskampf Luft verschafft. Bei Alemannia Aachen gab es einen verdienten 1:0 (0:0)-Auswärtserfolg.

Schon im ersten Abschnitt hatte der MSV mehr vom Spiel, scheiterte aber mehrfach knapp. Nach der Pause spielte Aachen aggressiver, die besseren Chancen hatten aber weiter die Zebras. Der engagierte Auftritt wurde letztlich durch den Treffer des Tages von Oussama Anhari in der 63. Minute belohnt. „Wir haben wenig zugelassen und standen sicher“, freute sich Trainer Engin Vural über das zweite Zu-Null-Spiel in Folge.

Der FSV Duisburg ist im Heimspiel der A-Junioren-Niederrheinliga gegen Schwarz-Weiß Essen nicht über ein 4:4 (3:2) hinausgekommen. Gegen den ETB führte der FSV schon nach zehn Minuten mit 3:0, ließ die Gäste dann aber wieder ins Spiel kommen. Coach Haluk Piricek war bitter enttäuscht: „So etwas darf uns einfach nicht passieren.“ Tore: Toni Markovic (2), Emre Genc und Christos Pappas

Ein Déjà-vu hat Michael von Zabiensky erlebt. Der Trainer des VfB Homberg unterlag mit seinem Team beim 1. FC Mönchengladbach mit 1:2 (1:1) und konnte seiner Mannschaft wieder keinen Vorwurf machen: „Der Spielverlauf war wie so oft. Wir spielen nach vorne, kreieren Chancen, aber belohnen uns einfach nicht. Mindestens ein Punkt wäre hochverdient gewesen.“ Das zwischenzeitliche 1:1 hatte Luke Neumann (43.) erzielt.

Jan-Niklas Forger traf für die U 17 des MSV. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

In der B-Junioren-Niederrheinliga hat der MSV Duisburg seine Hausaufgaben gemacht und bleibt Rot-Weiß Essen auf den Fersen. Der 3:2 (0:0)-Sieg beim VfB Hilden nach 1:2-Rückstand war allerdings ein hartes Stück Arbeit, wie Trainer Marc auf dem Kamp befand: „Die Jungs haben hintenraus eine überragende Mentalität an den Tag gelegt.“ Die Tore erzielten Jan-Niklas Forger, Julian Hettwer und Baran Mogultay.

Ebenfalls drei Punkte gab es für TuRa 88 Duisburg. Die Neudorfer setzten sich beim SC Kapellen-Erft nach Toren von Kevin Mouhamed, Obed-Samuel Adjamah, Jean Assi und Tobias Freiwald mit 4:2 (0:1) durch und überwintert als Tabellensechster. Trainer Hakan Kirmizigül war stolz: „Ich habe dem 0:2 nicht mehr an einen Sieg geglaubt. Die Jungs haben mich eines Besseren belehrt.“

Hamborn 07 hat bei Rot-Weiß Essen mit 3:7 (2:5) verloren, sich dabei aber teuer verkauft, wie Coach Göksan Arslan fand: „Der Spielverlauf war nicht so, als würde der Erste gegen den Vorletzten spielen.“ Zwei Tore markierte Mohammed Ali Hamad, dazu traf Ufuk Derin.

Die C-Junioren des MSV Duisburg haben es gepackt und werden in der nächsten elf Wochen an der Tabellenspitze der U-15-Regionalliga stehen. Durch einen 2:0 (2:0)-Erfolg bei Alemannia Aachen und dem zehnten Sieg im 13. Spiel sind die Meidericher an Borussia Mönchengladbach vorbeigezogen und haben sich die Herbstmeisterschaft gesichert. Trainer Vincent Wagner freute sich: „Das ist natürlich eine einmalige Sache. Wir haben in Aachen direkt die ersten beiden Situationen genutzt und hatten das Spiel sonst gut im Griff.“ Wie in der Vorwoche hießen die Torschützen Jad Munzer (16.) und Leif Erik Linning (24.)

Hamborn 07 hat seinen Lauf in der C-Junioren-Niederrheinliga nicht fortsetzen können. Beim VfL Rhede unterlagen die Löwen mit 2:4 (1:3), überwintern als Tabellenvierter aber dennoch auf einem direkten Qualifikationsplatz.