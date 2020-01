Club Raffelberg muss aufs Schiedsgericht hoffen

Der Club Raffelberg ist aus der Hallenhockey-Bundesliga der Damen abgestiegen – und deswegen stinksauer. Wie berichtet hatten die Duisburgerinnen die Klasse sportlich gehalten, wurden nun aber Letzter, weil der 11:2-Sieg des Deutschen Meisters Düsseldorfer HC gegen CR-Konkurrent Bonn in ein 0:5 umgewertet worden war, da der frisch gebackene Sieger der Westgruppe eine nicht spielberechtigte Spielerin eingesetzt hatte. Die frühere Aktive des HTC Uhlenhorst Mülheim hatte zuletzt in den USA gespielt, kehrte nun zurück und schloss sich dem DHC an. Was den Club Raffelberg so richtig auf die Palme bringt: Eine telefonische Auskunft des „DHB-Koordinators Spielverkehr national/international“ an den DHC soll nicht eindeutig oder missverständlich gewesen sein – was den Düsseldorfer Fehler begünstigt habe.

„Ich hätte mir natürlich einen anderen Ausgang gewünscht“, sagte Christian Deckenbrock, DHB-Vizepräsident Recht, auf Nachfrage dieser Zeitung. „Wir haben für solche Fälle eine Schwarz-Weiß-Regelung, ähnlich wie in anderen Sportarten. Läuft eine nicht spielberechtigte Spielerin auf – und sei es nur für Sekunden – ist das Spiel gemäß unserer Spielordnung für den Gegner zu werten“, erklärt er.

DHB-Vizepräsident sieht Fehler beim Düsseldorfer HC

Den Fehler sieht er daher klar beim Düsseldorfer HC. „Der Stichtag für einen Wechsel in der Bundesliga ist der 1. November, für die Regionalliga und tiefere Ligen ist es der 1. Dezember. Für die Bundesliga kann man für Wechsel nach dem 1. November einen Härtefallantrag stellen, was in diesem Fall aber nicht passiert ist. Und rückwirkend ist so etwas nicht möglich“, sagt Deckenbrock.

Bleibt das ominöse Telefonat zwischen dem DHC und dem DHB-Koordinator Harald Steckelbruck. „In diesem Telefonat ist es unter anderem um die Feld-Rückrunde gegangen. Fakt ist, dass Harald Steckelbruck nicht gesagt hat, dass die Spielerin für die Hallensaison in der Bundesliga spielberechtigt sei“, erklärt Deckenbrock. Ob das Gespräch in irgendeiner Form irreführend gewesen ist? „Das kann ich nicht beurteilen, weil ich es nicht gehört habe“, sagt der DHB-Vizepräsident.

DHC will Protest einlegen – DHB wird der Entscheidung folgen

Susi Wollschläger, Trainerin und Sportliche Leiterin der CR-Damen, hatte daher eine Aufstockung der Bundesliga-Staffel West zur kommenden Saison auf sieben Teams gefordert. „Dafür sehe ich derzeit keine rechtliche Grundlage in der Spielordnung“, so Deckenbrock. Das DHB-Präsidium könne eine solche Aufstockung aus sich heraus wohl nicht beschließen. „Das wäre eine Sache des Spielordnungsausschusses.“ Allerdings fürchtet Deckenbrock, auf diesem Wege einen Präzedenzfall zu schaffen.

Der Düsseldorfer HC hat nach CR-Angaben den Duisburgern zugesichert, Protest gegen die Spielwertung einzulegen. „Dann käme es zu einer Entscheidung des Bundesschiedsgerichtes“, schildert Deckenbrock. „Diese Entscheidung könnte schnell zustandekommen und der DHB würde auch den Entscheidungen des Schiedsgerichtes folgen.“ Sollte der Fall bis zum DHB-Bundesoberschiedsgericht gehen, könnte bis zu einer endgültigen Entscheidung noch einige Zeit vergehen.