Club Raffelberg spielt um zwei blaue Wimpel

Der Kampf um die blauen Meisterwimpel steht an – und wieder einmal ist der Club Raffelberg mit zwei Teams bei der Endrunde um die Deutsche Hallenhockey-Meisterschaft vertreten.

Dabei hat die weibliche Jugend B des Club Raffelberg nicht gerade die einfachere Gruppe erwischt. „Der Bremer HC und der Mannheimer HC gehören zu den Favoriten – mindestens in unserer Gruppe“, sagt Trainerin Susi Wollschläger vor dem Turnier in Hanau. Das macht die Hürde für die Duisburgerinnen groß – das heißt nämlich, dass die Grün-Schwarzen den gastgebenden 1. Hanauer THC (heute, 16 Uhr) sowie Bremen (10.45 Uhr) oder Mannheim (13 Uhr) besiegen sollten, um eine Chance aufs Halbfinale zu haben.

Auch die andere Gruppe ist stark besetzt. „Der Berliner HC ist sicherlich ebenfalls Topfavorit. Außerdem ist der Großflottbeker THGC ein klassisch guter Hallenhockey-Verein“, so Wollschläger. Außerdem sind der Crefelder HTC, der endlich ein Halbfinale erreichen will, sowie der HC Ludwigsburg dort vertreten. „Hannah Düngel zu ersetzen, ist sehr schwer“, sagt Wollschläger, über die Spielerin, die an einem doppelten Muskelfaserriss laboriert. Julia Wisniewski dafür aber wieder dabei. „Wir sind diesmal der Underdog. Aber auch als Underdog hat man Chancen“, so Wollschläger.

Halbfinale ist das Ziel

Für die A-Mädchen gilt das Erreichen des Halbfinals als Ziel. Immerhin fährt die Mannschaft als Westdeutscher Meister nach Bad Homburg. Auch hier ist die Gruppe nicht einfach: „Die Zehlendorfer Wespen als Nordost-Erster waren bereits auf dem Feld sehr stark“, sagte Trainer Frederik Heck. „Beim Bremer HC haben wir vor zwei Wochen ein Trainingslager im Vorfeld der Westdeutschen Meisterschaft absolviert und gegen Bremen gespielt. Das ist eine gute Mannschaft.“

Die Wundertüte der Gruppe ist der Wiesbadener THC, gegen den es heute um 13 Uhr losgeht. Es folgen die Partien gegen Bremen (15.40 Uhr) und Zehlendorf (18.20 Uhr). Die Parallelgruppe in Bad Homburg bilden der HC Ludwigsburg, SC Frankfurt 80, Düsseldorfer HC und TuS Lichterfelde. „TuSLi ist eine Überraschung, aber sie haben offenbar eine überragende Saison gespielt“, so Heck. In beiden Fällen geht es am Sonntag um 9.30 Uhr mit den Halbfinals weiter. Danach folgen die Platzierungsspiele und das Finale.

„Die Mädchen freuen sich auf die Endrunde“, berichtet der Coach. „Auf dem Feld haben sie bereits an einer Endrunde teilgenommen, der ältere Jahrgang war auch schon in der Halle dabei. Wir gehen also nicht unerfahren in das Turnier.“ Personell kann Heck zudem aus dem Vollen schöpfen.