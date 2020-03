Corona-Angst führt zu Absagen: HVN präsentiert Notfallplan

Duisburg. Am Wochenende sind wieder einige Spielausfälle zu verzeichnen. Für den Notfall hat der HVN einen Saisonabbruchplan in der Schublade.

Die Sorge vor einer Ausbreitung des Corona-Virus sorgt auch an diesem Wochenende für Absagen im Handball-Spielbetrieb. So verzichteten die Männer der HSG Hiesfeld/Aldenrade darauf, die Reise zur Oberligapartie bei Borussia Mönchengladbach anzutreten. Auch die Oberliga-Frauen der HSG sind spielfrei, weil der Neusser HV absagte. In der Frauen-Landesliga fällt das Spiel der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen gegen den TV Erkelenz aus. Nicht wegen des Virus, sondern wegen zu weniger Spielerinnen verzichtete der TuS Xanten auf die Partie bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade II, die daher für die Gastgeberinnen gewertet wird. Dazu gab es am gesamten Niederrhein zahlreiche Absagen.

Nun stellt sich die Frage, was mit der Saison passiert, sollte es irgendwann nicht mehr möglich sein, alle ausgefallenen Spiele nachzuholen. „Wenn dieser Fall eintritt, werden wir die Saison kappen“, sagt Hans-Bert Schäfer, als Frauenwart Mitglied der Technischen Kommission des Handball-Verbandes Niederrhein. Heißt im Klartext: „Wir werden dann einen Spieltag festlegen, an dem die Tabelle halbwegs gerade war.“ Diese wird dann zur Abschlusstabelle erklärt, anhand der auch die Auf- und Abstiege entschieden werden. Michael Girbes, der TK-Vorsitzende sagt: „Unser Ziel ist es hundertprozentig, die Saison zu Ende zu spielen. Bislang sprechen wir von Spielen, die unter der Woche noch nachgeholt werden können.“ Der Notfallplan bestehe aber. Um welchen Spieltag es sich handelt, nach dem rückwirkend der damalige Stand zur Abschlusstabelle erklärt werden könnte, „würden wir entscheiden, wenn es dazu käme“.