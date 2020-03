Am Donnerstagmorgen sah es noch so aus, als würde der Spielbetrieb des Westdeutschen Volleyball-Verbands „normal“ fortgesetzt werden. Nur auf Anraten der Gesundheitsämter sollten vereinzelt Spiele verlegt werden. Am späten Abend kam dann aber doch die Kehrtwende. Der WVV hat den Spielbetrieb mit sofortiger ausgesetzt.

Auf der Homepage des Verbandes erklärt der WVV: „Aufgrund der täglich fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus haben das Präsidium des Deutschen Volleyball-Verbandes und der Vorstand der Volleyball-Bundesliga heute beschlossen, den laufenden Spielbetrieb in den 1. Bundesligen, 2. Bundesligen, Dritten Ligen sowie Regionalligen aufgrund der aktuellen Entwicklung des Coronavirus (Covid-19) vorzeitig zu beenden. Darunter zählen auch alle Veranstaltungen der Deutschen Volleyball-Jugend wie Regional- und Deutsche Jugendmeisterschaften sowie im Seniorenbereich.“

Das nahm der WVV zum Anlass, diese Entscheidung auch im eigenen Bereich umzusetzen. So heißt es weiter: „Das Präsidium des WVV hat daraufhin beschlossen: Der komplette Spielbetrieb im Erwachsenen-, Jugend- und BFS-Bereich sowie den Senioren wird im WVV mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Derzeit berät der Bundesspielausschuss sowie unser Verbandsspielausschuss den Umgang mit Auf-, Absteigern bzw. Relegationsteilnehmern. Weitere Informationen werden zeitnah erfolgen.“

Skaterhockey pausiert nach nur einem Spieltag

Derweil hat auch die ISHD den Spielbetrieb im Skaterhockey ausgesetzt. Am Nachmittag hatten die Duisburg Ducks ihr Bundesliga-Spiel beim TV Augsburg sowie alle anderen Partien des Vereins aufgrund eines „Kontaktfalls“ aus dem Umfeld – es geht um keine Spielerin oder Spieler – abgesagt und den Trainingsbetrieb ausgesetzt. Kurz darauf folgte die Skaterhockey-Kommission des Deutschen Rollsport- und Inline-Verbandes und setzte den Spielbetrieb vorübergehend aus. „Dies gilt ausdrücklich ab sofort, das heißt, bereits am Wochenende werden keine Inline-Skaterhockey-Spiele stattfinden. Wir bedauern diesen Schritt zutiefst und hätten gerne darauf verzichtet, diesen Notfallplan zu aktivieren.“ Die Besonderheit beim Skaterhockey: Diese Sportart spielt eine Jahressaison und hat gerade erst den ersten Spieltag in der Bundesliga absolviert.

Rollhockey will weitermachen - Geisterspiele drohen

Derweil geht Rollhockey-Bundesligist RESG Walsum davon aus, „Geisterspiele“ veranstalten zu müssen. Wie der Verein auf seiner Facebook-Seite meldet, wollte die Sportkommission Rollhockey im DRIV die Saison mindestens bis zu den Play-offs weiterführen.

Wasserball-Nationalteam muss später spielen

Außerdem muss die Wasserball-Nationalmannschaft ihren Zeitplan kurzfristig über den Haufen werfen. Der internationale Schwimmverband FINA verschob das Olympia-Qualifikationsturnier, das vom 22. bis 29. März in Rotterdam stattfinden sollte. Als neuer Termin ist der Zeitraum vom 31. Mai bis 7. Juni angedacht. Bei dem Turnier werden noch drei Startplätze für die Olympischen Spiele ausgespielt. Das Team mit den Duisburgern Dennis Eidner (ASC Duisburg), Moritz Schenkel und Julian Real (beide Waspo 98 Hannover) hatte sich in den vergangenen Wochen intensiv auf das Turnier vorbereitet. Zuletzt nahm die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm an einem Vier-Nationen-Turnier in Hamburg teil und belegten dort nach guten Leistungen hinter Montenegro Platz zwei.

Der neue Termin bringt vor allem für die Deutsche Wasserball-Liga einige Probleme mit sich. Im gleichen Zeitraum finden auch die Play-offs statt. Verlegt wurden auch die Qualifikationturniere für die U-19-Europameisterschaft, die für das erste April-Wochenende vorgesehen waren, sowie der elfte Spieltag in der Champions League.