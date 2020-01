CR-Damen holen wichtiges Remis gegen Köln

Suzan Steinhoff strahlte. „Das ist ein tolles Gefühl“, sagte die Doppeltorschützin – kurz nachdem die Spielerinnen des Club Raffelberg das überraschende 2:2 (0:2) gegen Rot-Weiß Köln verdientermaßen wie einen Sieg gefeiert hatten. Damit haben die Duisburgerinnen den letzten Platz in der Gruppe West der Hallenhockey-Bundesliga verlassen, den nun der Bonner THV nach der 2:11-Niederlage in Düsseldorf einnimmt.

„Es ist toll, dem Team so helfen zu können“, sagte Steinhoff. Eines der beiden Tore erzielte sie per Siebenmeter. „Das war für mich der erste in dieser Saison. Umso mehr freut es mich, dass er reingegangen ist.“ Der CR hat rechtzeitig zum Saisonschlussspurt in die Spur gefunden. Woran das liegt? „Der Zusammenhalt im Team ist besser denn je. Wir pushen uns gegenseitig“, sagt Steinhoff. „Mit dem Punktgewinn haben sich unsere Chancen auf den Klassenerhalt natürlich deutlich verbessert.“

Entscheidendes Wochenende steht bevor

Das sieht auch Trainerin Susi Wollschläger so: „Gewonnen ist noch nichts, aber es ist natürlich viel besser, etwas entspannter und mit mehr Selbstbewusstsein in das nächste Wochenende gehen zu können.“ Dann nämlich kann sich der Saisonausgang bereits entscheiden. Am Samstag geht es um 16 Uhr zum Crefelder HTC; am Sonntag um 12 Uhr kann sich dann schon die Frage klären, wer in der Liga bleibt, wenn der Bonner THV zum direkten Duell an den Kalkweg kommt.

Im Spiel gegen Köln zeigten die Duisburgerinnen sowohl Kampfkraft als auch Moral. Denn schon in der ersten Minute brachte Katharina Hüls die Kölnerinnen in Führung. In der siebten Minute legte sie das 2:0 für die Gäste nach. Im Anschluss jedoch machten die Raffelbergerinnen hinten dicht. „Es war toll zu sehen, dass sich die Mädels nicht haben beunruhigen lassen und dass sie den Matchplan einfach weiter durchgezogen haben“, lobte Wollschläger ihre Mannschaft. In der 40. und 44. Minute sorgte Steinhoff mit ihren Toren für den Ausgleich.

Die Schlussviertelstunde war schließlich Kampf pur. Köln rannte ständig an, störte die CR-Spielerinnen früh und aggressiv – die aber einfach ihre Arbeit machten und die Rot-Weißen, so gut es ging, vom Tor fernhielten. 66 Sekunden vor Schluss sorgte Torhüterin Johanna von dem Borne mit einer Parade endgültig für den Punktgewinn.