Duisburg. Die Raffelbergerinnen unterliegen dem Düsseldorfer HC in der Bundesliga nur knapp mit 4:5, hadern dabei aber mit den Unparteiischen.

CR schrammt am Remis gegen den Meister vorbei

Tobias Prost stapfte wutschnaubend von dannen. Gerade noch hatte der Co-Trainer des Hallenhockey-Bundesligisten Club Raffelberg erzürnt auf die beiden Unparteiischen eingeredet, gestikulierte, zeigte an: Das muss doch eine Strafecke sein. Doch die gab es nicht. So unterlagen die Duisburgerinnen knapp mit 4:5 (2:3) – und das nicht gegen irgendwem, sondern dem Deutschen Meister Düsseldorfer HC. Susi Wollschläger, die aus gesundheitlichen Gründen diesmal nur zuschaute, konnte ihren Assistenten nur zu gut verstehen. „Das war eine unfassbar schlechte Schiedsrichterleistung“, schimpfte sie. „Auch direkt vor dem fünften Gegentor müssen die beiden auf Strafecke für uns entscheiden. Dann fällt das Tor erst gar nicht.“

Drei Tore von Carla Mink

Defensiv diszipliniert war der Auftritt der Duisburgerinnen – und je länger das Spiel dauerte, desto mutiger wurden sie. Carla Mink hatte dabei einen Sahnetag erwischt. Dreimal netzte sie für Raffelberg ein – darunter auch die 1:0-Führung in der fünften Minute. Kurz danach jedoch deutete der DHC seine Klasse an, zog von der achten bis zur 17. Minute durch Tore von Theresa Schönert, Greta Gerke und Tessa Schubert auf 3:1 davon. Die in dieser Phase nur wenigen Chancen hätten dennoch zu mehr führen können. Doch erst vergab der CR eine Strafecke (11.), dann traf Mink zum 2:3 (18.), ehe Judith Bock nur hauchzart einen Stecher verpasste (24.). „Wir haben sicher nicht unser bestes Spiel gemacht, auch wenn wir meist geführt haben“, sagte DHC-Co-Trainer Mark Spieker, der jahrelang beim CR tätig war. „Aber Raffelberg hat defensiv hervorragend gespielt.“

Nach der Pause begünstigte ein Konzentrationsfehler das 2:4 von Sara Strauss (32.), doch wieder blieb Raffelberg dem Meister auf den Fersen. Erst parierte die bärenstarke Johanna von dem Borne gegen Lisa Nolte (36.), dann hatte Sophia Frach zweimal den Anschlusstreffer auf dem Schläger (37., 38.), ehe Mink zum dritten Mal erfolgreich war (38.).

Ball rollt die Linie entlang

Der DHC hatte mehr Ballbesitz, doch von einem sorgenfreien Sieg erzählte die Düsseldorfer Körpersprache auch nichts – so vergaben die Düsseldorfer gar einen Siebenmeter (39.). Das Düsseldorfer 5:3 von Emma Heßler (50.) beantwortete Caro Schmid vier Minuten später nach kurzer Ecke mit dem abermaligen Anschluss. Und kaum mehr als 60 Sekunden vor dem Ende hatten die Raffelberger Fans den Jubelschrei schon auf den Lippen, als Judith Bock aus extrem spitzen Winkel abschloss, der Ball aber fast parallel zur Torlinie rollte und eben nicht den Weg ins Netz fand.

Der Club Raffelberg geht zwar als Gruppenletzter in die Weihnachtspause, bleibt aber punktgleich mit Bonn. Weiter geht es am Sonntag, 5. Januar, um 12 Uhr mit dem Heimspiel gegen Rot-Weiß Köln.