Damen 50 von Eintracht Duisburg sind aufgestiegen

Die Tennis-Winterhallenrunde ist noch in vollem Gange. Der erste Aufsteiger steht aber bereits fest. Die Damen 50 des TC Eintracht Duisburg haben den Sprung in die Nieder­rheinliga geschafft. In der 1. Verbandsliga (Gruppe 2) hatten die Wedauerinnen nur drei Kontrahenten, die sie souverän in Schach hielten. Zum Abschluss gewann der TCE beim PTSV Essen mit 5:1. Sonja Müller und Gabi Jungbluth behielten in ihren Einzeln im Champions-Tiebreak die Oberhand, Heike Krüger und Christiane Drewing setzten sich in zwei Sätzen durch. Den fünften Punkt holten Krüger/Sylvia Schils.

In der 1. Verbandsliga der offenen Damen-Klasse musste der TC Eintracht beim 0:6 die Überlegenheit des TC Rheinstadion Düsseldorf anerkennen. Neele Menßen musste sich Victoria Vierten in einem hochklassigen Spitzenspiel mit 7:6, 6:7, 5:10 geschlagen geben. Laura Prüßmann, Sophia Lettgen und Maximiliane Stratmann bekamen es ebenfalls mit Gegnerinnen aus höheren Leistungsklassen zu tun und unterlagen in zwei Sätzen. Im Doppel verloren Menßen/Lettgen mit 3:6, 3:6. Das zweite Doppel ging kampflos an Düsseldorf.

Erster Punkt für Eintrachts Damen 40

Die Damen 40 des TC Eintracht konnten in ihrem zweiten Spiel in der 1. Verbandsliga den ersten Punkt verbuchen. Beim TC Stadtwald Hilden kamen die Rot-Weißen zu einem 3:3. Birke Willersen (7:5, 7:5) und Katja Bartscher (7:6, 6:4) entschieden ihre Einzel knapp für sich und bewiesen anschließend auch in ihrem gemeinsamen Doppel Nervenstärke (2:6, 7:6, 10:6).

In der 2. Verbandsliga der Herren zog der TC Eintracht gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen II mit 0:6 den Kürzeren. Gegen die in stärkerer Aufstellung angereisten Gäste gingen alle Partien in zwei Sätzen verloren.

Die Herren 30 des TC Eintracht waren auch am zweiten Spieltag der 2. Verbandsliga siegreich. Gegen Rot-Weiß Steele behielten sie mit 4:2 die Oberhand. Rene Dunzer (6:4, 6:1), Martin Schroers (6:1, 6:1) und Bernd Reimers (6:4, 6:2) sorgten für die 3:1-Führung nach den Einzeln. Die Doppel wurden anschließend aufgeteilt.

Packendes Duell zwischen Preußen und Essen-Süd

In der Parallelgruppe lieferte sich der DSC Preußen mit dem TC Essen-Süd ein packendes Duell. Sven Kanthack (6:4, 6:3), Dennis Neumann (6:2, 6.2) sowie Kanthack/Jens Kleinloh (6:4, 6:2) sorgten für das 3:3. Die Duisserner waren dem Sieg näher. Spielertrainer Sascha van Lackum hatte im Einzel (4:6, 6:7) als auch im Doppel mit Dennis Neumann (6:7, 6:4, 7:10) haarscharf das Nachsehen.

Die Herren 40 des TC Eintracht kamen in der 1. Verbandsliga beim TV Schwarz-Gelb Krefeld zu einem 3:3. Arnd Grotstollen (6:3, 6:4), Christoph Lettgen (6:3, 6:1) sowie Grotstollen/Björn Vermöhlen (7:5, 6:4) punkteten.

In der Niederrheinliga der Herren 55 verlor der Meidericher TC 03 gegen den TC Essen-Süd mit 1:5. Die Entscheidung war bereits nach den Einzeln gefallen. Auf die Austragung der Doppel wurde anschließend verzichtet.

In der Bezirksliga der Herren 40 bilden der TC Grunewald und der TC Süd in dieser Wintersaison eine Spielgemeinschaft. Nach der unglücklichen 1:5-Auftaktniederlage gegen den TSV Bocholt, bei der drei Partien im Match-Tiebreak verloren gingen, kam die SG sowohl gegen den TC Babcock als auch im Derby gegen den Club Raffelberg zu einem 3:3-Remis.