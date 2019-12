Damen des Club Raffelberg treffen zu selten das Tor

Einen Sieg angepeilt, auf eine Überraschung gehofft -- am Ende sind es null Punkte und zweimal nur zwei Tore. Das Wochenende lief für die Frauen des Club Raffelberg in der Hallenhockey-Bundesliga alles andere als wie gewünscht. Obwohl Rot-Weiß Köln auf fünf Nationalspielerinnen verzichten musste, unterlagen die Duisburgerinnen in der Domstadt mit 2:8 (2:4). Das wäre noch zu verschmerzen gewesen – doch das 2:4 (0:2) gegen den Crefelder HTC war ein richtiger Schlag ins Kontor. „Wir haben uns in eine schwierige Situation gebracht“, sagte Trainerin Susi Wollschläger.

Der Fazit ist schnell gezogen. „Wenn du in drei Hallenspielen nur sechs Tore schießt, ist das einfach viel zu wenig“, erklärt die Trainerin. „Ecken, Siebenmeter, große Chancen – wir bringen sie einfach nicht rein“, sagte sie nach der Niederlage gegen Krefeld – und damit gegen einen Gegner, den man zumindest zu Hause schlagen sollte, wenn der Klassenerhalt gelingen soll. Dazu kamen viele einfache technische Fehler beim Passen oder der Ballannahme. Wollschläger: „Der Druck ist einfach zu groß gewesen, wenn man schon mit 0:2 hinten liegt.“

CR trifft zweimal zum Anschluss

Aufgegeben hatten sich die Duisburgerinnen nie. Den 0:2-Pausenrückstand – fünf Minuten vor Ende der ersten Halbzeit scheiterte Anneke Maertens mit einem Siebenmeter an Krefelds Torfrau Sonja Thüner – steckten die Gastgeberinnen gut weg, kamen aggressiv aus der Pause und erspielten sich viele Chancen. „Raffelberg hat in der zweiten Halbzeit sehr viel investiert, hatte gute Lösungen parat, sodass der Ausgleich möglich gewesen wäre. Letztlich halte ich unseren Sieg aber auch nicht für unverdient“, sagt CHTC-Coach André Schiefer, der bis Sommer noch die Raffelberger Herren trainiert hatte. So brachte Suzan Steinhoff ihr Team nach Strafecke heran, doch postwendend fiel das 1:3. Lisa Bartkowiak entschärfte eine Krefelder Großchance, doch vorne gelang zu wenig. Zweimal stand der Pfosten im Weg. Laura Helmrich traf zum 2:3, doch gleich drei Strafecken ließ der CR in den letzten drei Minuten ungenutzt. „In Köln lief es so ähnlich. Wir fangen gut an, treffen das Tor nicht und kassieren sie auf der anderen Seite“, so Wollschläger. Dort trafen Judith Bock und Sophia Frach für den CR.

Für die Herren lief es in der 2. Regionalliga deutlich besser. Raffelberg gewann mit 6:4 (2:2) gegen den Aachener HC. Es war freilich ein hartes Stück Arbeit, denn zweimal lagen die Duisburger vor der Pause zurück, zweimal gelang der Ausgleich durch Nils Basfeld und Tobias Penninger. Nach dem Seitenwechsel setzten sich die Gastgeber dann aber entscheidend ab. Durch Tore von Jannis Lorenz, Nils Basfeld und Mika Saxe lag Raffelberg mit 5:2 vorne. Zwar kam Aachen noch zum dritten Tor, danach jedoch machte Lorenz mit seinem zweiten Tor den Sack zu. „Da war richtig Schwung drin“, freute sich Trainer Tim Leusmann auch über die gute Stimmung in der Halle. „Das war ein am Ende souveräner Sieg. Spielerisch haben wir uns damit befreit.“