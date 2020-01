Das nächste Duell zwischen dem DSV 1900 und Hamborn 07

Im letzten Landesliga-Punktspiel des Jahres 2019 standen sich beide Teams gegenüber – und der Sieger hieß Hamborn 07. Im Hallen-Stadtpokal-Finale trafen die Mannschaften erneut aufeinander – und der Sieger hieß Duisburger SV 1900. Das Spiel in Wanheimerort ist sicherlich das Topduell im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals.

Duisburger SV 1900 – Hamborn 07 (So., 14.15 Uhr): Dass der letzte Test gegen St. Tönis mit 1:7 in die Binsen ging, schockte DSV-Trainer Julien Schneider nicht. „Wir hatten so viele Ausfälle, dass ich meinen Co-Trainer Benjamin Theißen für 15 Minuten einwechseln musste“, erklärte der Coach. „Wir haben ja auch den Spitzenreiter der Landesliga-Parallelgruppe geschlagen – die Wahrheit liegt also irgendwo dazwischen.“ Immerhin kehren Yunus Emre Kocaoglu und Bünyamin Sari in den Kader zurück. Moritz Bergmann, Sven Frank und Ammar Cengic fallen langfristig aus; Berkay Basri Ersöz und Marcel Vogel sind beim Ligastart in einer Woche wieder fit. Dafür zog sich Trainer Schneider in seinem Job als Sportlehrer einen Außenbandriss im Sprunggelenk zu.

Testspiel unter Wettkampfbedingungen

Das Abschneiden im Pokal ist für Hamborns Trainer Michael Pomp völlig zweitrangig. „Für uns ist das noch einmal ein Testspiel unter Wettkampfbedingungen“, sagt er. Daher könnte durchaus jene Elf auflaufen, die nach jetzigem Stand auch für den Liga-Neustart in Remscheid in Betracht kommt. „Wir werden auf jeden Fall noch einmal ein paar Sachen ausprobieren“, so Pomp, der ja bekanntlich vor allem im vordersten Offensivbereich noch auf der Suche nach der optimalen Lösung ist. Maik Goralski wird nach seinem Ellbogenbruch nun einen Spezialisten aufsuchen; dann soll entschieden werden, ob eine Operation Sinn ergibt.

Mülheim 07 – FSV Duisburg (So., 14.15 Uhr): Der Landesliga-Zweite ist beim Bezirksligisten gefordert. „Wir wollen wieder in den Niederrheinpokal“, lautet die klare Ansage von Trainer Markus Kowalczyk. Bei diesem Unterfangen kann er auf nahezu den kompletten Kader bauen – auch Ex-Profi Adil Chihi, der am Donnerstag beim Test gegen Lackhausen (1:2) in der Startelf stand. Möglich ist auch, dass Neuzugang Ridvan Balci erstmals mitwirkt.

Wann Phil Szalek wieder einsatzbereit sein wird, ist ungewiss. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Wanheim 1900 – Viktoria Buchholz (So., 15 Uhr): Bezirksligist Viktoria nimmt als höherklassiges Team die Favoritenrolle an. „Uns ist bewusst, dass wir das Spiel machen werden. Wir wollen dominant auftreten und unbedingt weiterkommen“, sagt Coach Maik Sauer, der die Atmosphäre des Pokalspiels vorahnt: „Ich denke, dass es heiß umkämpft wird. Es ist ein Südderby. Darauf freuen wir uns alle.“ Bei der Viktoria, die in der letzten Saison über den Kreispokal das Ticket für den Niederrheinpokal buchen konnte, fällt Verteidiger Phil Szalek aus. „Er hat sich eine Schulterverletzung zugezogen“, erklärt Sauer, der auf eine baldige Rückkehr des Außenspielers hofft. Eine MRT-Untersuchung soll in Kürze Klarheit über die Ausfalldauer bringen. Zudem muss der Gast auf Thomas Kirsch, der berufsbedingt in Frankfurt weilt, und den urlaubenden Maurice Rybacki verzichten.

Bei den Gastgebern haben sich in der Winterpause unter anderem Yassine Jaghou, El Hassan Lahjar und Atilla Türkeri zum DFV 08 verabschiedet. Dafür sind Nico Danehl, Daniel Hopf und Torjäger Simon Seifer aus der „Zweiten“ aufgerückt.

Mülheimer FC 97 – SV Genc Osman (So., 14.15 Uhr): Das ist alles andere als eine einfache Aufgabe für Landesligist Genc, denn der MFC ist mittlerweile recht souveräner Spitzenreiter der Gruppe 5 der Bezirksliga. Ob bei den Neumühlern Last-Minute-Neuzugang Can Serdar bereits mitwirkt, bleibt abzuwarten.

GSG Duisburg – TV Jahn Hiesfeld (So., 14.15 Uhr): Der Erste der A-Liga gegen den Ersten der Landesliga – ein Duell mit klaren Vorzeichen. Angesichts zahlreicher Ausfälle muss Trainer Memo Özer mit Akteuren aus der zweiten Mannschaft auffüllen.

Außerdem spielen: Fatihspor Mülheim – MTV Union Hamborn (So., 14.15 Uhr), TSV Heimaterde – FC Albania Duisburg (So., 15 Uhr), DJK Lösort Meiderich – SV Heißen (So., 15.30 Uhr).