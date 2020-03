Am Freitagmorgen stand es fest: Auch der Fußball-Verband Niederrhein hat seinen Spielbetrieb erst einmal komplett eingestellt – und das umfassend. Alle Liga- und Pokalspiele bis hinunter auf die Kreisebene bei Männer, Frauen und Jugendlichen finden bis zum 19. April einschließlich nicht statt. Sollten rund um die Osterzeit Turniere geplant sein, untersagt sie der FVN nicht, fordert seine Vereine aber auf, sich mit den örtlichen Gesundheitsbehörden abzustimmen.

DSV-Trainer Julien Schneider. Foto: Udo Gottschalk

„Es kommt nun darauf an, sich dem Wohl der Gemeinschaft unterzuordnen“, sagt Julien Schneider, Trainer des Fußball-Landesligisten Duisburger SV 1900. Für sein Team bedeutet das: „Ich werde der Mannschaft nun erst einmal eine Woche freigeben. Denn danach ist immer noch genügend Zeit, um sich auf einen Saisonneustart vorzubereiten, sollte es tatsächlich dazu kommen“, so Schneider. „Sollte ein gemeinsames Training nicht möglich sein, bekommen die Spieler von mir Trainingspläne.“

Schneider hofft, dass der Verband für alle weiteren Maßnahmen mit den Vereinen spricht. „Es wird nicht möglich sein, die Saison ewig zu verlängern, da die Spieler auch irgendwann Urlaub haben“, hofft der Coach auf eine adäquaten Plan für eine Auf- und Abstiegsregelung, sollte die Saison komplett abgebrochen werden müssen.

Genc-Osman-Trainer Ilyas Basol: „Das war’s“

Sein Kollege Michael Pomp vom Liganachbarn Hamborn 07 sagt: „Das war scheinbar alternativlos. Ich bin gespannt, wie das weitergehen soll.“ Bei den Löwen wurde der gemeinsame Trainingsbetrieb zunächst einmal für die kommenden zwei Wochen ausgesetzt. „Die Jungs sind alle instruiert, dass sie ihre Laufnachweise bringen müssen. Jetzt gilt es, Wege zu finden, wie wir das nachhalten können“, so Pomp, der auf den Moment, wenn womöglich wieder gespielt werden kann, vorbereitet sein will.

Wann der sein wird, vermag er nicht vorherzusagen: „Ich glaube nicht, dass in vier Wochen Ruhe ist. Solange kein Impfstoff vorhanden ist, wird die Sache immer wieder aufkochen – und irgendjemand wird sich bei irgendwem anstecken.“

Hamborn und der DSV stehen derzeit am rettenden Ufer

Unter sportlichen Gesichtspunkten müsste Hamborn einen Abbruch der Saison nicht fürchten. Würde es tatsächlich einen Abstieg geben, könnte der Verein sowohl zur Saisonhalbzeit als auch zum aktuellen Zeitpunkt einen Platz am rettenden Ufer vorweisen. Das gilt ebenso für den DSV 1900, der sich vor Wochenfrist durch den 1:0-Sieg in Speldorf auf Platz 13 schob.

Der FSV Duisburg, der den zur Aufstiegsrelegation berechtigenden zweiten Platz einnimmt, hat am Donnerstagabend noch einmal trainiert. „Zwei Spieler waren krank, die haben wir nach Hause geschickt“, so Trainer Markus Kowalczyk. Auch er will seinen Kickern nun Anweisungen übermitteln, damit sie in der trainingsfreien Zeit fit bleiben – und hofft darauf, dass es weitergeht: „Ich würde es begrüßen, wenn die Saison zu Ende gespielt wird.“

Ilyas Basol glaubt nicht, dass der Ball in dieser Saison noch einmal rollen wird. „Das war’s“, sagt der Trainer des SV Genc Osman Duisburg. Basol hat seinem Team bis Montag frei gegeben: „Danach werden wir Woche für Woche entscheiden.“ Der Trainer sorgt sich nun generell um den Amateurfußball. „Vor allem für die Klubs im höheren Bereich wird es schwer. Wie sollen die ihre Spieler ohne Einnahmen bezahlen?“, fragt Basol.

Buchholz-Trainer Sauer: „Vollkommen richtig“

„Die Entscheidung des Verbands ist vollkommen richtig. Die Gesundheit sollte immer im Vordergrund stehen“, findet Maik Sauer, Trainer des Bezirksligisten Viktoria Buchholz. „Wir lassen auch den Trainingsbetrieb ruhen. Wir müssen nun gemeinsam versuchen, die Verbreitung einzudämmen.“

Über die mögliche Fortsetzung oder auch einen Abbruch des Ligabetriebs hat sich der Übungsleiter ebenfalls eine Meinung gebildet: „Ich denke, dass die Verantwortlichen bei allen Entscheidungen einen kühlen Kopf bewahren sollten. Natürlich wird es bei jeder Entscheidung Gewinner oder Verlierer geben. Jetzt muss uns aber klar sein, dass es nichts Wichtigeres als die Gesundheit gibt. Wir werden jede Entscheidung akzeptieren.“