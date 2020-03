Es war knapp eine Stunde um, als Gökhan Kiltan völlig alleine auf das Tor des SV Genc Osman Duisburg zulief. Wird es ein Schuss? Oder versucht er, den Torwart auszuspielen? Nichts von beidem. Er bremst ab, dreht sich um – und entscheidet sich viel zu spät, als die Neumühler Verteidiger längst wieder in Position standen, dazu, aus der Drehung zu schießen. „Ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat“, sagt Michael Pomp, sein Trainer bei Hamborn 07. „Ich habe noch gerufen: ,Hast Zeit!’ Ich habe nicht damit gerechnet, dass er sich dann erst noch einen Kaffee holen geht.“

Diese Szene war aber ein Grund dafür, dass Ilyas Basol, Pomps Amtskollege auf der Gegenseite, hinterher von einem gewonnenen Punkt für Genc Osman sprach. Denn das „100-Jahre-Derby“ – zwischen den Gründungsdaten beider Vereine liegt exakt ein Jahrhundert – endete 1:1 (0:1). „Ich würde sagen, dass das Ergebnis gerecht ist. Von den Torchancen her war Hamborn deutlich näher am Sieg. Dafür haben wir mehr in das Spiel investiert und die Partie dominiert“, so Basol. Das trifft es weitgehend. Dass jedoch Ballbesitz alleine keine Punkte bringt, mussten schon ganz andere Mannschaften erfahren. Basol: „Wir waren in der ersten Halbzeit einfach nicht zwingend genug.“

Ungewöhnlicher Ausgleich

Das sah auf Hamborner Seite vor der Pause anders aus. Erst scheiterte Jan Stuber aussichtsreich, dann schoss Ex-MSV-Prof Nico Klotz den Ball an den Innenpfosten. Nach 25 Minuten lagen die Gäste dann aber doch vorne, weil der aufgerückte Can Mikail Nazikkol per Kopfball erfolgreich war.

Auf Neumühler Seite kam in dieser Phase zu wenig. Samed Basol verbuchte in der 26. Minute die erste gefährliche Torannäherung – vier Minuten später kratzte Jan Stuber den Ball von der Linie.

Das gefiel dem Genc-Trainergespann ganz offenbar nicht, denn ihr Team kam deutlich besser aus der Kabine, erzeugte viel Druck. Weiterhin aber ohne Erfolg. Das Hamborner Publikum zählte die Minuten, hoffte darauf, die vollen drei Punkte mit an den Holtkamp nehmen zu können. Der – letztlich verdiente – Ausgleich fiel dann aber doch. Nach 64 Minuten traf Justin Bock zum 1:1, als er aus völlig spitzem Winkel auf das Tor köpfte. Der Ball flog in hohem Bogen auf 07-Keeper Mo Sadiklar zu, der sich merklich verschätzte – sodass das Spielgerät hinter ihm ins Tor fiel.

Beide Seiten ließen Chancen ungenutzt

Hamborns Publikum wäre nicht Hamborns Publikum, hätte es nun nicht mit einer Niederlage gerechnet – doch die Löwen nahmen den Punkt mit, obwohl Genc fast noch eine halbe Stunde Zeit hatte, das Spiel komplett zu drehen. Das gelang nicht, weil die Hamborner gut organisiert ihren Job im Defensivverhalten erledigten. Kiltan ließ gar eine weitere Großchance ungenutzt, während auf der anderen Seite Valdet Totaj zwei Minuten nach dem Ausgleich knapp am Hamborner Tor vorbei schoss.

„Natürlich hatten wir einen Sieg angepeilt, aber letztlich geht das so in Ordnung“, erklärte Genc-Coach Basol. Doch auch Hamborns Michael Pomp packte zufrieden seine Sachen zusammen. „Wir hatten sicher gute Chancen. Aber wir haben hier bei einem starken Gegner ein gutes Spiel gemacht. Zudem haben wir im zweiten Auswärtsspiel hintereinander einen Punkt geholt. Und mit dem Spiel gegen den FSV Duisburg geht es nicht minder schwer weiter.“ Für Genc steht als nächstes das Spiel beim ESC Rellinghausen an.