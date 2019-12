Der große Sprung ist für den VfB Homberg in Reichweite

Duisburg. Dem Duisburger Regionalligisten winkt ein Platz am rettenden Ufer. Dafür müssen am Samstag drei Punkte gegen Bergisch Gladbach her.

Das Hinrundenende in der Regionalliga mussten die Kicker des VfB Homberg vor einer Woche zu Hause absitzen. Nach dem frostbedingten Ausfall gegen Fortuna Köln hofft die Truppe von Stefan Janßen nun vor allem, wenigstens zum Rückrundenstart wieder die Kugel im PCC-Stadion rollen lassen zu können. Immerhin steht gegen den SV Bergisch Gladbach 09 am Samstag um 14 Uhr das letzte Heimspiel des Jahres auf dem Plan, das nicht nur für Stefan Janßen „ein Traumjahr“ aus Homberger Sicht war. Und aus diesem möchte sich Duisburgs Mannschaft des Jahres „mit der Leistung des Jahres vom eigenen Publikum verabschieden“, kündigt der Coach an.

Abgesehen davon winkt bei einem Sieg weiterhin der Sprung auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz. „Wir wollen den Anschluss herstellen und die Voraussetzung dafür schaffen, nach dem letzten Spiel in Essen auf einem sicheren Tabellenplatz überwintern zu können. Dass es jetzt schon zum großen Sprung reicht, hängt natürlich nicht nur von uns ab“, verweist Janßen auf das Spiel des Konkurrenten Wuppertaler SV in Aachen, während die Partie des auf dem sicheren Nichtabstiegsplatz 14 rangierenden TuS Haltern gegen die Sportfreunde Lotte bereits ebenso abgesagt worden ist wie das Spiel des SV Lippstadt gegen Fortuna Düsseldorf II.

VfB kann sich absetzen

Vor allem aber kann sich der VfB im Kellerduell mit dem – nach dem Rückzug der SG Wattenscheid 09 – Vorletzten durch einen Sieg auf acht Punkte vom direkten Konkurrenten absetzen. „Das ist das erklärte Ziel“, stellt der Trainer klar, „aber uns erwartet das schwerste Spiel des Jahres. Wer denkt, dass sich Bergisch Gladbach hängen lässt oder nichts kann, der täuscht sich. Sie haben ähnlich wie wir sehr selten hoch verloren und müssen als Amateurklub mit den gleichen Bedingungen arbeiten. Das wird Abstiegskampf pur. Und dafür müssen wir die entsprechenden Tugenden auf den Platz bringen.“

Die personellen Voraussetzungen sind durch die Ausfälle von Can Serdar (Grippe) und Nurettin Kayaoglu (Zahn-OP) nicht ganz so optimal, wie sie vor einer Woche gegen Köln gewesen wären – dennoch hat der Coach weiterhin die Qual der Wahl. Und jeder einzelne Spieler sei „heiß auf den Rückrundenstart“, kann sich Janßen der Motivation seiner Kicker sicher sein. „Wir sehen Bergisch Gladbach nicht als Schlusslicht an, sondern begegnen ihnen mit der gleichen Einstellung, mit der wir den SC Verl als Tabellenführer geschlagen haben.“

Erinnerung ans Hinspiel

Dass in der vierthöchsten Spielklasse kein Team zu unterschätzen sei, habe sich „Woche für Woche bewahrheitet“, hat der große Respekt vor 09 für Janßen „nichts mit Understatement zu tun“. Zudem bringt auch der Gegner eine Extra-Portion Motivation mit ins letzte Heimspiel des VfB in dessen „Traumjahr“ 2019. „Im Hinspiel hatte 09 deutlich mehr Chancen, und wir konnten uns bei unserem Torwart Philipp Gutkowski bedanken, nicht in Rückstand geraten zu sein“, erinnert sich Stefan Janßen noch gut an den erfolgreichen Beginn des „Riesenabenteuers“ Regionalliga, den Danny Rankl mit einem Kopfball in der 78. Minute möglich machte. „So ein glücklicher Sieg würde mir im letzten Heimspiel schon reichen“, sagt der Trainer.

Bleibt zu hoffen, dass das Wetter dem nicht erneut einen Strich durch die Rechnung macht. Ein Ausweichen auf den Kunstrasenplatz ist jedenfalls „keine Option“, wie Abteilungsleiter Wolfgang Graf klarstellt.