Der Kampf ums Pre-Play-off-Derby: EVD empfängt Halle

Die Chancen auf Platz sechs? Realistisch gesehen sind diese eher klein: Vier Spiele sind in der Hauptrunde der Eishockey-Oberliga Nord noch zu absolvieren – und der Rückstand des EV Duisburg auf die direkten Play-off-Plätze beträgt acht Punkte. Heißt also: Die Füchse sollten nach Möglichkeit alles gewinnen, während die Konkurrenz verlieren muss. Gelingt dies nicht, müssen die Schwarz-Roten über den Umweg Pre-Play-offs versuchen, das Achtelfinale gegen die Teams der Oberliga Süd zu erreichen.

Immerhin: Es ist nahezu sicher, dass der EVD diese Vorrunde, die nur im Best-of-Three-Modus gespielt wird, mit Heimrecht im Spiel eins und in der möglichen dritten Partie angehen kann. Der Vorsprung auf Rostock beträgt elf Zähler.

Um zumindest Siebter zu werden und dann in der Vorrunde ein Derby gegen die Moskitos Essen bestreiten zu können, wäre ein Sieg heute Abend (19.30 Uhr, Jomizu-Arena) natürlich Gold wert. Denn auf Rang sieben steht der aktuelle Gegner: die Saale Bulls Halle.

Hier ist die Bilanz der drei bisherigen Saisonbegegnung kurios – denn stets gewann die Auswärtsmannschaft: Heißt: Der EVD „führt“ mit 2:1 gegen das Team aus Sachsen-Anhalt.

Saisonende für Ratajczyk

„Die Saale Bulls haben eine sehr starke erste Reihe und auch gute Ausländer“, sagt EVD-Trainer Uli Egen. „Und klar ist, dass wir das Saisonduell gegen Halle für uns entscheiden wollen.“ Ohnehin schalten die Spieler, so Egen, langsam, aber sich in den Play-off-Modus. Der Verzicht auf eine DEL2-Bewerbung habe da keine Bedeutung.

„Keiner der Jungs ist so vermessen, dass die Meisterschaft unser Ziel wäre. Aber wir spielen Play-offs, um die Spiele zu gewinnen. Darum geht es doch. Da spielt die Bewerbung überhaupt keine Rolle“, so Egen.

Bitter ist daher, dass die Saison für Ricco Ratajczyk gelaufen ist. „Mir ist die Kniescheibe bei einem Zweikampf herausgesprungen. Dabei ist ein Knochenstück vom Oberschenkel abgesplittert“, beschreibt der Stürmer die Verletzung. Nun bestätigt EVD-Physiotherapeut Günter Bruns: „Ricco muss operiert werden. Die Saison ist für ihn leider gelaufen.“

Weiterhin fällt der nach wie vor erkrankte Artur Tegkaev sowie Sam Verelst aus, der sich derzeit noch von einem Mittelfußbruch erholt. Ein Erfolg gegen Halle ist trotz der Ausfälle auf jeden Fall möglich – von den letzten sieben Spielen konnten die Bullen nur zwei gewinnen.

Am Sonntag nach Leipzig

Am Sonntag (18 Uhr) steht eine schwere Auswärtsaufgabe für die Füchse auf dem Spielplan. Denn die Icefighters Leipzig stehen auf Rang vier – und wollen das damit verbundene Heimrecht im Play-off-Achtelfinale in jedem Fall verteidigen. „Leipzig ist sehr gut drauf“, weiß EVD-Trainer Didi Hegen. „Die haben die letzten sechs Spiele gewonnen.“

Egen ergänzt: „Letztlich sind sie ganz ähnlich wie Halle. Mit Blick auf die Play-offs ist es wichtig, dass wir es auch auswärts schaffen, ein Spiel zu gewinnen. Das Spiel in Essen war nichts, aber in Hamburg haben wir gut gespielt und hatten auch genügend Chancen.“

Die Hauptrunde geht für den EVD am nächsten Wochenende zu Ende: Am Freitag, 28. Februar, 19.30 Uhr ist der Krefelder EV an der Wedau zu Gast. Am Sonntag, 1. März, um 19 Uhr geht es zu den Hannover Indians.