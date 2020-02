Der Mann des Tages bei Hamborn 07 kommt als Joker ins Spiel

Für Julien Schneider kommt es aktuell knüppeldick. Der Trainer des Duisburger SV 1900 muss derzeit an Krücken gehen, weil er sich in seinem Beruf als Sportlehrer einen Außenbandriss zugezogen hat. Am Sonntag ist er dann mit seinem Team aus dem Fußball-Kreispokal ausgeschieden, weil es gegen den direkten Rivalen im Tabellenkeller der Landesliga, Hamborn 07, eine 1:3 (1:1)-Niederlage gab. Doch viel schlimmer noch ist für die Wanheimerorter, dass in diesem Spiel mit Bünyamin Sari und Enes Bayram gleich beide Außenverteidiger verletzt ausgefallen sind. „Langsam wird es eng“, sagt Schneider.

Pomp sieht „sehr erwachsene Leistung“

Dem Stimmungstief der Gastgeber stand ein gut gelaunter Gästetrainer gegenüber. „Ja, dieses Spiel macht Mut“, bestätigte Michael Pomp. Hamborns Coach hatte viel Grund, zufrieden zu sein – und das lag womöglich am allerwenigsten am Ergebnis, denn das Weiterkommen im Pokal hatte gar nicht so weit oben auf der Agenda gestanden. Noch positiver war, wie stark sich die Löwen an der Düsseldorfer Straße präsentierten. „Das war eine sehr erwachsene Leistung – vor allem, wenn man sieht, wie viele junge Spieler auf dem Platz standen“, meinte Pomp augenzwinkernd.

Für DSV-Trainer Julien Schneider (links) kommt es derzeit knüppeldick. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Einer, der dies zu Beginn der Partie noch gar nicht tat, wurde zum Matchwinner. Als Ex-Profi Nico Klotz bei seinem Pflichtspieldebüt im 07-Trikot schon nach 16 Minuten mit einer vermuteten Zerrung ausgewechselt werden musste, kam für ihn Blinort Namoni. Der 20-Jährige, in der Hinrunde kaum zum Zug gekommen, war kaum in der Partie, als er nach starker Vorarbeit von David Forbeck und Maurice Hörter locker zum 1:0 einschob (18.). Das war zu diesem Zeitpunkt schon verdient; umso überraschender kam sechs Minuten der Ausgleich: Enes Bayram hielt den Kopf in einen Freistoß von Maximilian Fritzsche und überwand so Mo Sadiklar zum 1:1.

Während es sich Hamborn leisten konnte, Leistungsträger wie André Meier, Tim Keinert und Julian Grevelhörster auf der gut gefüllten Bank zu lassen, pfiff der DSV mit nur vier Ersatzspielern auf dem personell letzten Loch. Dass ihn vor allem die Verletzungen von Bayram und Sari zum Wechseln zwangen, wurmte Julien Schneider: „Danach haben wir leider die Ordnung verloren, weshalb Hamborn auch verdient gewonnen hat.“

Auf dem Weg dorthin drohte Blinort Namoni zunächst zum „Chancentod“ zu werden, denn er scheiterte zunächst in der 58. Minute im Verbund mit Gökhan Kiltan am zweimal stark haltenden Max Chmilewski im DSV-Tor und setzte den Ball dann nach 78 Minuten freistehend an jenem vorbei. Fünf Minuten vor dem Ende profitierte Namoni dann aber von einem präzisen Pass von David Forbeck in die Spitze, den er knapp vor Chmilewski erwischte und zum 2:1 verwertete. In der Nachspielzeit parierte der DSV-Keeper bei einem Konter dann den ersten Schussversuch von Namoni, der dann aber den Abpraller zur Entscheidung über die Linie schob.