Der MBC Duisburg klettert auf den zweiten Platz

Der MBC Duisburg ist dem Ziel, in die Dreiband-Billard-Oberliga aufzusteigen, ein großes Stück näher gekommen. Der Verbandsligist besiegte an eigenen Tischen die NG Rot-Weiß Krefeld II 6:2. Die Meidericher verdrängten die Krefelder damit von Platz zwei, der zum Aufstieg reichen wird.

Lediglich Harry Disselen (22:35/57 gegen Klaus Prinz von Preußen) ging als Verlierer vom Tisch. Die Schlüsselpartie gewann Bajram Ibraimov, der sich am Ende 35:30/55 gegen John Chusit durchsetzte. Souveräne Siege fuhren Sascha Ciupke an Brett eins (35:20/37 gegen Klaus Prächtel) und Ali Ibraimov (35:19/39 gegen Ralf Schmitz) ein. Am Freitag, 19 Uhr, geht es für die Meidericher in einer vorgezogenen Partie auswärts beim Kölner BC II weiter.

In der 2. Landesliga, Gruppe 1, festigte der MBC Duisburg II mit einem 8:0-Erfolg beim Bergisch Gladbacher BC III den zweiten Platz. Ali Ibraimov, Karl-Heinz van Berk, Harry Disselen und Ralf Bersuch brachten ihre Partien durch. Schlusslicht BC Schrebergarten III verlor 0:8 beim Spitzenreiter BSF Goch II.

In der Gruppe 2 trennte sich Spitzenreiter BC Schrebergarten III 4:4 vom BC Hilden III. Dieter Heinisch und Frank Czarnetzki gewannen ihre Partien.

Djulovic und Rütten siegen doppelt

In der Pool-Billard-Verbandsliga feierte der BC Wanheimerort beim 5:3 über den 1. PBC Neuwerk IV den zweiten Saisonsieg. Jeweils zwei Erfolge verbuchten Husein Djulovic (14.1 endlos, 10-Ball) und Daniel Rütten (14.1 endlos und 8-Ball). Zudem erzielte Thibaut De Broeker einen Sieg im 9-Ball. Die Wanheimerorter belegen Platz neun und sind damit Vorletzter.

Die Bf Duisburg 02 II unterlagen Joker Kamp Lintfort III mit 3:5 und belegen den siebten Tabellenplatz. Für die Gastgeber waren Thomas Engeßer (14.1 endlos, 9-Ball) und Robin Mühleib (10-Ball) erfolgreich.

In der Pool-Billard-Oberliga geht es am Samstag, 8. Februar, weiter. Die Nachläufer Hochheide empfangen an der Ottostraße den 1. PBC Kaarst (16 Uhr). Zeitgleich sind die noch sieglosen Bf Duisburg 02 beim BSV Langenfeld II im Einsatz.