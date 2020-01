Aziz Ahanfouf ist in Mülheim für den MSV Duisburg am Ball.

Duisburg. Der MSV Duisburg nimmt am Sonntag am 15. Traditionsmasters in Mülheim teil. Ein Spieler reist extra aus der Schweiz an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der MSV Duisburg ist beim Traditionsmasters am Ball

Ivica Grlic war früher Stammgast beim NRW-Traditionsmasters in Mülheim. Wie schon 2019 wird der Sportdirektor des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg am Sonntag beim Oldie-Turnier in der Mülheimer Innogy-Halle fehlen. „Ich habe über ein Jahr nichts mehr gemacht. Ich glaube, das wäre nicht lustig, wenn ich dabei wäre“, schmunzelt der 44-Jährige.

Auch ohne den einstigen Freistoß-Spezialisten werden die Zebras eine namhafte Truppe zur 15. Auflage des Turniers ins Rennen schicken. Unter anderem werden Aziz Ahanfouf, Carsten Wolters, Sercan Güvenisik und Dietmar Hirsch für die Zebras auflaufen. Pascal Thüler, der in der Saison 1998/99 beim MSV unter Vertrag stand, reist aus der Schweiz an.

Das Turnier beginnt um 12.30 Uhr. Das Finale ist für 17.36 Uhr angesetzt. Der MSV trifft in seiner Gruppe auf Rot-Weiß Essen, die Mülheim Allstars und Alemannia Aachen. In der Parallelgruppe sind der FC Schalke 04, der VfL Bochum und Titelverteidiger Rot-Weiß Oberhausen am Ball.

Zwei Turniersiege

Zweimal konnte der MSV dieses Turnier bereits gewinnen. Teamchef John Restaino geht die Spiele aber mit Zurückhaltung an. „Uns fehlt die jüngere Generation. Erlaubt sind Spieler ab 32 Jahren, andere Mannschaften machen davon Gebrauch“, sagt der Coach. Restaino hofft trotzdem auf den Einzug ins Halbfinale: „Wir wollen uns gut präsentieren.“ Dabei hätte er auch ohne Training Ivica Grlic gerne eingesetzt: „Er hat noch immer Präsenz, er kann den entscheidenden Pass spielen.“

An der Tageskarte sind ab 10.30 Uhr noch Eintrittskarten erhältlich. Vollzahler sind mit 14 Euro dabei, ermäßigte Karte kosten zehn Euro. Die Familienkarte (zwei Erwachsene, ein Kind) ist für 27 Euro erhältlich. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt, jedoch ohne Sitzplatzanspruch.