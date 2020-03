Nach Schalke kommt Köln. In der Fußball-Bundesliga der A-Junioren spielt der MSV Duisburg am Sonntag um 11 Uhr beim Liga-Spitzenreiter 1. FC Köln. Bei den Domstädtern, die amtierender Deutscher U-17-Meister sind, erwartet die Meidericher ein hartes Stück Arbeit.

Entsprechend sind die Rollen klar verteilt. „Natürlich sind wir nicht der Favorit“, betont Trainer Engin Vural, der sich einen engagierten Auftritt wünscht: „Wir wollen unseren Weg, mutig zu sein, fortsetzen. Das Wichtigste ist, dass wir an unser Limit gehen.“ Wieder im Kader stehen Darius Ghindovean und Julius Benz, die letzte Woche beim 1:1 gegen Schalke ihre Sperren absaßen.

In der A-Junioren-Niederrheinliga spielt der FSV Duisburg am Sonntag um 11 Uhr gegen den SC Velbert. Bis auf Melvin Ridder ist der komplette Kader einsatzbereit. Trainer Ahmet Tutal will daher keine Ausreden gelten lassen: „Das Spiel gegen einen direkten Konkurrenten ist verdammt wichtig. Ich hoffe, dass die Jungs verstanden haben, worum es geht. Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung.“

Auch der VfB Homberg muss zu Hause ran. Mit der SG Unterrath schaut um 11 Uhr der Tabellendritte vorbei. „Das ist eine schwere Aufgabe, die aber nicht unlösbar ist“, so Trainer Michael von Zabiensky, der auf seine Jungs setzt: „Ich denke, dass die Mannschaft verstanden hat, welche Stunde nun schlägt.“ Das ausgefallene Spiel beim SC Kapellen-Erft wurde unterdessen neu terminiert. Gespielt wird am 18. März um 19.45 Uhr.

Duisburg hofft auf Essener Patzer

In der B-Junioren-Niederrheinliga trifft am Sonntag um 11 Uhr TuRa 88 auf den MSV Duisburg. Während die TuRaner 2020 noch ohne Punktgewinn und auf dem absteigenden Ast sind, läuft es beim MSV als Tabellenzweiter ordentlich. Dennoch erwartet MSV-Coach Marc auf dem Kamp viel Arbeit: „Gerade in Derbys müssen wir den Kampf annehmen. Für Vereine aus Duisburg haben die Spiele gegen uns einen besonderen Stellenwert. Wir müssen jede Woche unsere Hausaufgaben machen. Wenn Essen patzt, müssen wir da sein.“

Ebenfalls um 11 Uhr spielt Hamborn 07 gegen den KFC Uerdingen. Trainer Göksan Arslan, der die Löwen im nächsten Jahr nicht mehr betreut, sieht eine Mammutaufgabe: „Ich bin zu 100 Prozent motiviert und erwarte auch von den Jungs, dass sie aufopferungsvoll kämpfen und alles geben.“

Respekt vor Fortuna Düsseldorf

Die U 15 des MSV schwimmt in der C-Junioren-Regionalliga auf einer Welle. Zehn der letzten elf Partien konnte der MSV für sich entscheiden. Die letzte Niederlage datiert vom 21. September gegen Fortuna Düsseldorf (0:1). Am Samstag steht um 11 Uhr an der Westender Straße das Rückspiel gegen Düsseldorf an. Trainer Vincent Wagner freut sich auf das Spiel: „Die Fortuna gehört zu den stärksten Teams der Liga und hat nicht umsonst in 15 Spielen erst sieben Tore kassiert.“ Neben Richard Kojo Assouhoun droht auch der Ausfall von Can Kocaarslan.

In der C-Junioren-Niederrheinliga möchte Hamborn 07 zurück auf einen direkten Qualifikationsplatz. Dafür braucht es aber am Samstag um 15 Uhr gegen den 1. FC Kleve einen Erfolg.